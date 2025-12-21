Keanu Reeves, criptomonedas y tarjetas de crédito: los cinco grandes de la estafa informática en A Coruña

Una persona realiza una gestión a través del ordenador Freepik

¿Ha recibido una llamada de Infojobs anunciándole que ha sido aceptado en una oferta de trabajo? ¿Su banco le informa de una misteriosa operación comercial que acaba de hacer? ¿Alguien con el que flirtea por internet le pide dinero? Probablemente sí. Las últimas estadísticas hechas públicas por el Ministerio de Interior dejan claro que los delitos informáticos tienen cada vez más peso, y A Coruña no es una excepción. Todavía son más comunes los delitos convencionales, pero los grupos contra los delitos tecnológicos de la Policía Nacional y la Guardia Civil cada vez tienen más trabajo.

Las últimas estadísticas del Ministerio de Interior, correspondientes a los nueve primeros meses del año, muestran que más del 22% de los delitos denunciados en A Coruña ya se cometen a través de la web, después de que se hayan incrementado un 24% con respecto al mismo período del año anterior. En nueve meses, 2.041, de los que 1,754 eran timos.

Aunque los delitos informáticos no generan tanta alarma como los atracos o los robos callejeros, detrás de ellos se pueden encontrar verdaderos dramas, desde gente a la que han vaciado las cuentas a empresas al borde de la quiebra. Todos los timadores profesionales se han mudado a la web: “¿Quién sigue haciendo el timo del tocomocho? El que no sabe hacer otra cosa porque, si no, te cambias al cibercrimen. Así tú puedes estar en una aldea de Kazajastán y estafar a alguien de Murcia”, dice Diego Arceo, jefe del Grupo de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional en A Coruña.

Una gran cantidad ni siquiera se denuncia. Es lo que se conoce como ‘cifra negra’: “Hemos llegado a detectar movimientos de miles de euros, estafas grandes, que no se denuncian por vergüenza, por el qué dirán, aunque no tenga nada que ver con la intimidad, como la sextorsión. De lo que no hay estadísticas oficiales es del volumen defraudado, solo de los detenidos”, señala Diego Arceo. Tras una ojeada a sus expedientes, describe las cinco estafas más frecuentes: carding, phishing, business email compromise, estafa de inversión y estafa del amor.

Precauciones

“Parte del trabajo nuestro es alertar a todo el mundo. Si adoptáramos las mismas medidas de seguridad de nuestra vida diaria, sería más que suficiente. Si alguien te para por la calle y te pide dinero, ¿Tú vas a dárselo? Claro que no. Si en muchas ocasiones pones dificultades cuando te lo pide alguien de tu familia”, explica Arceo. En el caso del carding, poco se puede hacer, excepto comprobar que las páginas web donde introduce su tarjeta sean reales. También recomienda el uso de reseñas. Hay páginas gratuitas como Trustpilot que Arceo recomienda. Además, hay muchas entidades bancarias que permiten limitar la operatividad online, lo que puede resultar práctico para usuarios de edad avanzada, que nunca compran por internet. Deshabilitar esta función es una buena idea. O desactivar las operaciones fuera de la UE. “Cuántas más medidas tomemos con nuestras tarjetas, mucho mejor”, opina el investigador. Es más: resulta una buena idea limitar el número de tarjetas de las que se disponen, no aceptando las que ofrecen supermercados y otras tiendas. “Acabamos con ocho tarjetas de crédito en el cajón, pero los sistemas de información son vulnerables, se acaban filtrando datos, porque si no, no habría tanto carding”, advierte Arceo.

Y sobre el amor. Bueno, igual sería necesario realizar una campaña. “No confiar únicamente en esa persona. Está claro que ahora las relaciones se establecen a través de internet, pero si no doy el dinero a alguien que solo me he tomado dos o tres cafés. Tanto más cuando no lo conozco”, insiste. En cuanto al phishing, “es tan fácil como no hacer nada. Si te llaman del banco, cuelga, y busca el teléfono en tu aplicación o la página oficial del banco y llama”. Siempre existe ese sentimiento de urgencia pero Arceo recuerda: “La urgencia es el enemigo de la prudencia”.

Carding

Posiblemente, la más importante de todas. Este neologismo designa el uso malicioso de la tarjeta de crédito por parte de terceros, cuyos datos el timador obtiene cuando la víctima se inscribe en una página falsa. En ocasiones, la Policía Nacional ha detectado denuncias falsas de gente que quiere librarse del pago en alguna plataforma pero otras se registra un movimiento no autorizado dentro de las tarjetas. El total de lo defraudado no suelen ser cantidades muy grandes –“en la inmensa mayoría de los casos no supera los mil euros”– el hecho de que sea tan recurrente es el motivo por el que encabeza este ranking. “Sin duda alguna, es lo más común, porque las entidades bancarias como condición para reintegrar la cantidad defraudada exigen la denuncia policial”, aclara Arceo. Por muy pequeño que sea el cargo, se denuncia. Precisamente por eso hay menos “cifra negra” en este delito.

Phishing

A menudo, empieza con un comunicado de su banco informándole de una operación. En otros casos, con un mensaje grabado de una oferta de trabajo. “No siempre es un correo”, advierte Arceo. El paso previo es el smishing, que define como la “técnica de ingeniería social por la que intenta obtener alguna información vía SMS”. En él se advierte a la víctima de que se ha detectado un movimiento anómalo en una de sus cuentas bancarias. Normalmente, va acompañado de un enlace donde el preocupado usuario debe pinchar para solucionarlo todo. “A partir de ahí, empieza la fase ejecutiva de la estafa: el operador nos guía muy amablemente, y nos indica que, aunque en los mensajes ponga que estamos autorizando operaciones, estamos poniendo a salvo nuestro dinero”.

Las denuncias son numerosas. “No tantas como el carding, pero sí que se dan con cierta asiduidad –advierte Arceo–. Aquí los movimientos son de bastante dinero. Las estafas van desde cientos de euros a muchos miles. Tanto como la víctima tenga en su cuenta bancaria o tanto como el banco nos permita emplear. En efecto, hay entidades bancarias que, mediante algoritmos, detectan que esa operativa, aunque autorizada, no es normal, así que la bloquean”.

En el caso de las falsas ofertas de trabajo, a veces piden abrir cuentas a cambio de una recompensa económica. “De esta manera, se va estafando en cadena. Si yo timo 30.000 euros y reparto este dinero entre cuatro cuentas, a través de bizum voy fragmentado el dinero entre víctimas”, explica. Al final, el dinero acaba en manos de los estafadores, mientras que los cómplices reciben una pequeña comisión. Es lo que se denomina ‘mulas’, en argot. “Hay mulas conscientes, que saben que lo que están haciendo no es legítimo, y las mulas inconscientes, que no. El uso de mulas es nuestro día a día”, comenta Berceo.

Business Email Compromise

Aunque no es tan común, si es importante por el enorme daño que causa en los negocios. Esta estafa es bastante sofisticada, y se comete a través del correo electrónico. Una empresa emite o recibe una factura, pero los estafadores se han infiltrado en el servidor del correo electrónico. Detectan el mensaje a un tercero y alteran el número de cuenta de esas facturas y reenvían el correo haciéndose pasar por el destinatario. “Perdona hemos tenido un cambio de última hora. Te envío otro número de cuenta”, reza el mensaje, o algo parecido. Es grave porque, como señala el agente, “no es lo mismo un particular que una empresa. Estamos hablando de cantidades muy grandes de dinero. En ocasiones de cientos de miles de euros, que puede llevar a la quiebra de un negocio perfectamente porque la otra persona no ha recibido el pago, y tienes que abonarlo”. Arceo asegura que se dan “auténticos dramones”.

Estafa de inversión

“No sé si es porque la gente anda mal de dinero y trata de conseguirlo de otras maneras, pero lo cierto es que últimamente hemos vivido un ligero repunte”, avisa el investigador. En este caso, el estafador crea una web de inversión que publicita vía redes sociales. “La operativa varía mucho. Por ejemplo, primero te piden que inviertas cien euros y, en un día, ganas 150 euros. Normalmente dicen que están invirtiendo en criptomonedas”, comenta el experto.

Aquello despierta la codicia de la víctima, que empieza a incrementar la cantidad que invierte en un afán por ganar más. “Ves la rentabilidad que genera y dices: esto es Jauja. Soy mejor que Warren Buffet”, ilustra el investigador. Lo siguiente es que arriesgar miles de euros. “Hay gente que vende la casa para invertir, o pide préstamos personales y amplia hipotecas. Gente que pide dinero a su familia y la endeuda”, describe Arceo. Así que la situación va más allá del simple perjuicio patrimonial porque la víctima se siente culpable de haberle hecho perder dinero a toda su familia. “Es esa sensación de vergüenza, de ‘¿Cómo he podido ser tan imbécil?’ Nos encontramos con dramas”, explica. Todas estas víctimas tienen un escaso conocimiento del mundo de la inversión, y muchas no son económicamente muy solventes, por eso tienen que conseguir ese dinero de diversas fuentes. Bajo conocimiento del mundo de las inversiones, pero no bajo nivel cultural. “He tenido gente aquí (en su despacho) gente de todos los estratos: abogados, arquitectos, ingenieros, médicos…”.

Las confesiones de todas las víctimas son parecidas. “Si yo sabía que era una estafa, pero veía en la pantallita cómo me iba subiendo la pasta…”, suelen decir. Esa es la base de cualquier timo: explotar la codicia. “Como el tocomocho. ¿En qué consiste? En que explotas a una persona con minusvalía para sacar tú pasta”, señala Arceo.

Estafa del amor

No todo en la vida es dinero. Está la salud, por supuesto, pero también el amor. Y los estafadores también conocen el dicho, así que han echado sus redes para capturar corazones solitarios. “Últimamente hemos detectado un repunte”, comenta el investigador. El caso de la mujer de Granada que en 2023 transfirió 170.000 euros a un presunto Brad Pitt que conoció a través de Facebook puede parecer exagerado, pero no lo es tanto. “He tenido casos últimamente de Keanu Reeves”, asegura.

A primera vista, resulta difícil entender como alguien puede ser tan ingenuo como para tragárselo, pero Arceo es comprensivo: “El ataque no es aleatorio, hacen un estudio. Estas operaciones duran meses, no es de un día para otro. Hablan con ellas durante meses. Es, literalmente, un trabajo, como si acudieras a las ocho y media de la mañana a la oficina y tuvieras que camelar a seis señoras en cartera. Buscan a gente falta de cariño, y en la sociedad actuar hay cierto aislamiento social. Y de repente, alguien te presta atención…”. De cualquier manera, no es lo más habitual. “Nosotros nos quedamos con el tema de Brad Pitt o Keanu Reeves, pero es más frecuente el caso del militar destinado en un país lejano o el de un ingeniero en una plataforma petrolífera”, explica el jefe del Grupo de Investigación de Delitos Tecnológicos. El caso es buscar un perfil con un significado para ellas. Por ejemplo, un hijo militar, lo que supone un nexo que explotar. Y, además, ofrece una explicación de por qué no puede hacer una operación bancaria que te pide que hagas, añade Arceo: “Tengo en efectivo 850.000 euros y tengo que hacer una transferencia, pero aquí no tengo acceso. Las excusas son variopintas, pero el resultado es que las víctimas suelen perder todo lo que tienen”.

Aquí también se da el caso de que, para reunir dinero, la víctima recurre a la venta de inmuebles o a los familiares. Son ellos los que se dan cuenta de que se trata de una estafa y animan a la víctima a denunciar.