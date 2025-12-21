Mi cuenta

A Coruña

Hace 25 años | La llegada de diez barcos de recreo colapsa el muelle de Trasatlánticos

En 1950 el entonces alcalde, Alfonso Molina, estaba de viaje en Madrid para tratar de conseguir mejores comunicaciones, sobre todo ferroviarias

Eugenio Cobas
Eugenio Cobas
21/12/2025 00:05
El ‘Doña Blanca’, hace 25 años en A Coruña, escala hacia México
El ‘Doña Blanca’, hace 25 años en A Coruña, escala hacia México
Pedro Puig
El año 2000 enfilaba su recta final con una gran actividad en el muelle de Trasatlánticos, donde llegaron a coincidir una decena de barcos de recreo atracados al mismo tiempo, según contó El Ideal Gallego en su edición del 21 de diciembre de 2000. Era el día después de la goleada (3-0) con la que el Deportivo despachó al Oviedo en Riazor, donde el equipo coruñés llevaba un año sin perder en Liga. En 1975 la suerte acompañó a los empleados del aeropuerto de Alvedro, aproximadamente unos cien, que se repartieron 24 millones de pesetas en el Sorteo de Navidad gracias al número 47108. Hace 75 años, el entonces alcalde, Alfonso Molina, estaba de viaje en Madrid para tratar de conseguir mejores comunicaciones, sobre todo ferroviarias.

Hace 25 años | La llegada de diez barcos de recreo colapsa el muelle de Trasatlánticos

El muelle de Trasatlánticos registró ayer, 20 de diciembre de 2000, uno de los días de más movimiento del año. Los pantalanes del Náutico se quedaron pequeños para albergar a los más de diez barcos de recreo que permanecen atracados en el puerto. Cinco catamaranes, un yate de lujo, un barco mexicano y tres veleros esperarán por lo menos hasta mañana para continuar con sus travesías. Entre los visitantes inesperados, la llegada de un yate de lujo de 59 metros de eslora, a última hora de la tarde, captó la atención de los curiosos. Pero el barco que más llamó la atención por su espectacularidad fue el recién estrenado ‘Doña Blanca’, construido en Holanda y destinado al transporte de pasajeros y de carga desde las plataformas petrolíferas hasta el puerto. Sus nuevos propietarios lo llevan a México.

Por otra parte, el Deportivo aprovechó la visita del Oviedo a Riazor para cerrar su año más glorioso con una cómoda goleada. Los blanquiazules mostraron su efectividad rematadora y Djalminha, en los minutos iniciales, encarriló el encuentro al transformar una falta al borde del área. Makaay y de nuevo Djalma pusieron el definitivo 3-0. El Oviedo pudo haber acortado el resultado con un penalti que lanzó Oli y que detuvo Molina. El Dépor lleva ya un año sin perder en Liga en su campo.

Hace 50 años | La plantilla de Alvedro se reparte 24 millones

Prácticamente las cien personas que constituyen la plantilla del Aeropuerto de Alvedro han “pellizcado” unas pesetas en el número 47108, posterior del premio “gordo” de Navidad –en este año 1975 el sorteo se celebró el sábado día 20–, distribuido por el concesionario de la cafetería del aeropuerto y vendido por la Administración radicada en el mismo.

Don José Ferreiro Villaverde, concesionario de la cafetería del aeropuerto, decidió comprar lotería para repartirla entre sus clientes y viajeros. Compró 16 series completas en la Administración regentada por doña María del Pilar Alonso Izquierdo. Y esas 16 series han reportado al personal del aeropuerto 24 millones de pesetas. Alvedro ayer era una fiesta. Muy pocos empleados se han quedado sin “picar”. El comandante don Francisco García Hortal dijo: “Yo jugaba 200 pesetas y me han tocado 31.000”.

Hace 75 años | Molina pide en Madrid mejores comunicaciones

El Alcalde de La Coruña, señor Molina, y otros varios de su provincia, en unión del Gobernador civil, don Rafael Hierro Martínez, y del delegado de Sindicatos, señor Salgado, se encuentran en Madrid, donde realizan diversas gestiones de interés para aquella provincia.

Un redactor de la Agencia Logos, por encargo de El Ideal Gallego, se ha entrevistado con el señor Molina, quien manifestó que con el Gobernador civil y con el Delegado provincial de Sindicatos está visitando los distintos Ministerios en los cuales realizan diversas gestiones. Se han entrevistado con el Ministro de Obras Públicas, cerca del cual se han interesado por los ferrocarriles gallegos y por los accesos. Igualmente trataron de diversos problemas relacionados con el puerto pesquero y, concretamente, con el ferrocarril de Zamora-La Coruña.

