La joven que había resultado gravemente herida tras ser acuchillada en una vivienda del paseo de Ronda, en A Coruña, falleció en la madrugada de este domingo en el Complexo Hospitalario Universitario da Coruña. Fuentes oficiales del centro confirmaron que la muerte se produjo "debido a la gravedad de las lesiones que presentaba".

Los hechos ocurrieron el sábado al mediodía en un piso situado en el número 28 del paseo de Ronda, donde convivían tres estudiantes sin relación de amistad entre ellos. Según las primeras investigaciones, uno de los jóvenes asestó un corte profundo en la garganta a una compañera de piso sin que conste una discusión previa.

Tras la agresión, el presunto autor prendió fuego a un colchón en la vivienda, lo que provocó una intensa humareda visible desde el exterior y generó alarma entre los vecinos de la zona, próxima al estadio de Riazor. Inicialmente, el suceso fue comunicado a los servicios de emergencia como un incendio en un quinto piso, lo que motivó la intervención de los bomberos del parque de A Grela, así como de efectivos de la Policía Local, Policía Nacional y sanitarios del 061.

A su llegada, los bomberos procedieron al desalojo preventivo de varios vecinos debido a la virulencia de las llamas y al humo acumulado. El incendio llegó a romper la ventana del piso superior y afectó a la fachada del edificio, mientras que la habitación donde se originó el fuego quedó completamente calcinada.

La víctima, menor de 30 años, fue trasladada de urgencia al Chuac, donde fue sometida a una intervención quirúrgica e ingresada en estado crítico en la unidad de Reanimación. Finalmente, no pudo superar la gravedad de las heridas.

El agresor que fue detenido el mismo sábado permanece en las dependencias policiales y se espera que pase a disposición judicial este lunes.

Este homicidio se suma a otros cuatro casos relevantes de muertes violentas en A Coruña y sus alrededores durante 2025.