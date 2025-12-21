Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Fallece la mujer apuñalada por su compañero de piso en paseo de Ronda

Redacción
21/12/2025 11:37
Incendio Paseo de Ronda
Los bomberos en el lugar de la agresión
Germán Barreiros
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

La joven que había resultado gravemente herida tras ser acuchillada en una vivienda del paseo de Ronda, en A Coruña, falleció en la madrugada de este domingo en el Complexo Hospitalario Universitario da Coruña. Fuentes oficiales del centro confirmaron que la muerte se produjo "debido a la gravedad de las lesiones que presentaba".

Los hechos ocurrieron el sábado al mediodía en un piso situado en el número 28 del paseo de Ronda, donde convivían tres estudiantes sin relación de amistad entre ellos. Según las primeras investigaciones, uno de los jóvenes asestó un corte profundo en la garganta a una compañera de piso sin que conste una discusión previa.

Tras la agresión, el presunto autor prendió fuego a un colchón en la vivienda, lo que provocó una intensa humareda visible desde el exterior y generó alarma entre los vecinos de la zona, próxima al estadio de Riazor. Inicialmente, el suceso fue comunicado a los servicios de emergencia como un incendio en un quinto piso, lo que motivó la intervención de los bomberos del parque de A Grela, así como de efectivos de la Policía Local, Policía Nacional y sanitarios del 061.

Incendio Paseo de Ronda

Detenido tras apuñalar en la garganta con un cuchillo a una compañera de piso en paseo de Ronda

Más información

A su llegada, los bomberos procedieron al desalojo preventivo de varios vecinos debido a la virulencia de las llamas y al humo acumulado. El incendio llegó a romper la ventana del piso superior y afectó a la fachada del edificio, mientras que la habitación donde se originó el fuego quedó completamente calcinada.

La víctima, menor de 30 años, fue trasladada de urgencia al Chuac, donde fue sometida a una intervención quirúrgica e ingresada en estado crítico en la unidad de Reanimación. Finalmente, no pudo superar la gravedad de las heridas.

El agresor que fue detenido el mismo sábado permanece en las dependencias policiales y se espera que pase a disposición judicial este lunes. 

Estadística de crímenes en A Coruña
Estadística de crímenes en A Coruña
Ministerio del Interior

Este homicidio se suma a otros cuatro casos relevantes de muertes violentas en A Coruña y sus alrededores durante 2025.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Servicios de emergencia en el lugar del suceso registrado este pasado sábado en paseo de Ronda, en A Coruña

Una nueva muerte se suma a un mes y medio de tragedia en A Coruña
Redacción
Noria de Vigo

Vigo limita el horario de la noria de Navidad por un incumplimiento de la normativa de ruido
EP
Mejor que remando al viento, columpiarse al viento

El ojo público | El ataque de los taburetes asesinos
Quintana
Rodaxe película

A Xunta impulsa seis novas rodaxes en Galicia con 2 millóns de euros en axudas
Redacción