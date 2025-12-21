¿Cuánto tardarían los coruñeses en gastarse el Gordo de la Lotería de Navidad?

Décimos de Lotería de Navidad

En A Coruña, la Navidad huele a mar frío, a luces tempranas y a décimos doblados en el bolsillo del abrigo. El 22 de diciembre no es un día cualquiera: es la mañana en la que el país entero se detiene para escuchar cómo los niños de San Ildefonso cantan la suerte y en la que, por unas horas, todo parece posible. El Gordo de Navidad vuelve a hacer acto de presencia como cada año, alimentando conversaciones, promesas improvisadas y planes que solo existen mientras los números aún no han terminado de salir del bombo.

Pero cuando la euforia baja y el premio ya no es una hipótesis sino una cifra concreta en la cuenta bancaria, llega el momento de decidir. ¿En qué se gasta realmente el Gordo en A Coruña? ¿Cuánto tiempo tardan los coruñeses en consumir esa lluvia de euros que, durante unas horas, lo cambia todo? Lejos de la fantasía de yates y mansiones, los datos revelan una relación mucho más terrenal con el dinero de la Lotería de Navidad.

Un estudio elaborado por Research Frontier, a partir de 10.000 entrevistas, pone números a esa realidad cotidiana: porcentajes, tiempos y destinos del premio que ayudan a entender qué ocurre cuando la suerte llama a la puerta en plena Navidad y cómo se traduce, en A Coruña, en decisiones concretas y muy reconocibles.

¿Cuánto tardan los coruñeses en gastarse el Gordo?

Según la encuesta realizada por Research Frontier, el 30,3% de los coruñeses afirman que podrían gastarse el premio íntegro durante los primeros cuatro años tras recibirlo. A este grupo les siguen quienes consideran que tardarían una década en gastarlo, siendo un 25,60%. Aunque parezca anecdótico, un 4,30% cree que el dinero del Gordo podría durarles toda la vida.

A corto plazo, un 39,80% de los posibles ganadores asegura que se gastaría un 10% del premio durante el primer mes, mientras que solo un 3,60% reconoce que consumiría la mitad de lo ganado en ese mismo periodo. De media, el gasto durante los primeros 30 días tras cobrar el Gordo se sitúa en el 26,60%.

Impuestos: una preocupación presente

La mayoría de quienes juegan a la Lotería de Navidad tienen muy presente el impacto fiscal del premio. Cada décimo del Gordo está dotado con 400.000 euros, de los cuales tributa a Hacienda el 20% sobre la cantidad que supera los 40.000 euros exentos, lo que deja el premio neto en torno a los 328.000 euros.

Teniendo esto en cuenta, más de la mitad de los coruñeses (50,80%) consideran que todos los premios deben estar exentos de impuestos. Les siguen quienes opinan que los premios más pequeños (que superen los 40.000 euros) deberían quedar libres de tributar.

¿En qué se gastarían el gran premio de la Lotería de Navidad?

La principal prioridad de los coruñeses ante una entrada repentina de tanto dinero es ayudar económicamente a familiares o amigos, una opción señalada por el 78,6% de los encuestados. Le siguen el ahorro (64,3%) y la inversión en la compra o mejora de la vivienda habitual (50%).

Un 8,7% reconoce no saber qué haría con el premio, una respuesta comprensible si se tiene en cuenta que pocas personas amanecen con 400.000 euros en su cuenta bancaria de un día para otro. En cuanto a los cambios personales, el 28,6% dejaría o reduciría su trabajo actual, el 35% destinaría parte del dinero al alquiler y el 24,3% se tomaría un año sabático.

El FOMO, un factor decisivo a la hora de comprar Lotería

El Fear Of Missing Out, o el miedo a quedarse fuera de un movimiento o actividad en la que otros participan, es uno de los factores que impulsa a la compra de décimos de Navidad. Aunque suele pensarse que el número del trabajo es el principal desencadenante de este fenómeno (58,5%), el estudio señala que es la familia cercana (58,7%) la que ejerce una presión social casi inconsciente para participar en el sorteo.

En cuanto a preferencias numéricas, los coruñeses apuestan por la terminación en 9 (23,90%), seguida del 2 (23,5%) y del 6 (14,10%). Por el contrario, los números "olvidados" son el 7, el 4 ( ambos con un 2,4%) y el 3 (1,5%).

Rechazo a una posible subida del precio del décimo

Cada coruñés compra, de media, 3,7 décimos de Lotería de Navidad, una cifra que podría verse afectada en caso de una subida del precio. Ante este escenario, un 39,4% mantendría el mismo número de décimos, mientras que un 33,8% invertiría la misma cantidad de dinero que en años anteriores. El presupuesto máximo que destinarían al sorteo sería de 25 euros.

La percepción cambia si lo que aumenta es la cuantía de los premios. En ese caso, un 54,3% de los coruñeses mantendría su inversión habitual y un 37,8% incrementaría su presupuesto. El precio máximo que estarían dispuestos a pagar por un décimo ascendería hasta los 36,40 euros.

En definitiva, la pregunta de “¿qué harías si te tocara el Gordo?” invita a soñar con futuros ideales, pero los datos muestran que, cuando la suerte se materializa, el premio deja de ser un deseo individual para convertirse en una decisión colectiva. Ayudar, asegurar el mañana y mejorar lo que ya se tiene son las prioridades que marcan el destino del Gordo en A Coruña, donde incluso la fortuna se vive con los pies en la tierra.