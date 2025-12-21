Carlos Núñez | “Para ser gaiteiro hai que ser un pouco monxe, samurai”
O músico galego está a celebrar os 30 anos dun hito musical para o país, a publicación de ‘A irmandade das estrelas’
Carlos Núñez está a celebrar os 30 anos dun disco que cambiou a súa historia e, en parte, a da música do país. Hai 30 anos sacou á luz ‘A irmandade das estrelas’ e agora festexa cunha xira que parará na Coruña o día 26, por partida dobre, no teatro Colón (19.30 e 22.00 horas).
Será “un concerto superespecial”. Primeiro, porque este foi o disco “co que comezou toda esta aventura”. Pero tamén “porque será unha auténtica experiencia de como se fai música acústica”. Así, no Colón interpretarán “as cancións, as melodías, da ‘Irmandade’, que hai moitísimos anos que non tocamos, e imos facelo xuntando a algúns dos históricos que gravaron o disco e tamén xente nova que aínda non nacera cando saíra o disco, xente nova que está descubrindo como se facía música acústica”, explica o músico galego, lembrando que o disco foi gravado en Windmill Lane Studios, en Dublín, “onde gravaba U2, Van Morrison, os Chieftains...”.
Novas xeracións
Esta experiencia de xuntar novas xeracións coas máis experimentadas está a ser “algo marabilloso, porque descubres que a ‘Irmandade’ é un repertorio atemporal, non depende das modas, son cancións que siguen a ser versionadas 30 anos despois por xente de todos os xéneros e estilos”.
O disco foi unha sorte de “impulso final a toda unha inxustiza e un desexo que había no ambiente desde había décadas”. Porque Núñez lembra que os inicios non foron fáciles. “Eu comecei a tocar a gaita con 8 anos e, claro, nos 80, non vou dicir que te fixeran bullying, pero case, case. Ríanse de ti porque eras gaiteiro, o ambiente non era nada fácil para a música tradicional, era case como un guetto apartado”.
E, claro, el, que estaba tocando con The Chieftains, cada vez que ía a Dublín tiña unha visión para Galicia. “En Dublín, nun pub, de repente encontrabas aos de U2, despois dun ensaio, tocando cos Chieftains, tocando con músicos celtas, tomando unhas Guinness, os do pop, os do rock, os da música tradicional irlandesa... aquí non era así”.
Pero catro décadas despois, o conto cambiou, “sobre todo agora mesmo, que se puxo un pouco de moda o mundo da pandeireta, o mundo do que chaman tradi”.
Para Galicia, renunciar á marca celta sería como para Andalucía renunciar ao flamenco, un luxo imperdoable”
Alén de etiquetas, Carlos Núñez ten clara unha cousa que lle ensinou Paddy Moloney, dos Chieftains, “Don’t think in your little country, think international (Non penses no teu pequeno país, pensa internacional)”, e na actualidade pode dicir con orgullo que se logrou que “a música celta sexa internacional”. “Eu sigo a crer que a marca celta é a marca máis internacional que ten Galicia, xunto co Camiño de Santiago, creo que Galicia non debería despistarse dese gran patrimonio que temos aí”, afirma Núñez, lembrando tamén que foron algúns dos nomes do Rexurdimento como Manuel Murguía os que estableceron os lazos co mundo celta para lograr a explosión cultural que hai hoxe en día na sociedade. “Para Galicia, renunciar á marca celta sería como para Andalucía renunciar ao flamenco, un luxo imperdoable”.
Aínda así, a visión do músico no momento de sacar á luz ‘A irmandade das estrelas’ era clara, tanto que non lle extraña estar a conmemorar os 30 anos. “No fondo do meu corazón pensaba que era posible”, apunta, lembrando que cando el creou a ‘Irmandade’, The Chieftains celebraba 40 anos de traxectoria. “Era unha sensación de que cumplir anos era algo fantástico, máis experiencia, como os grandes pintores, Picasso, con 80, estaba dándoo todo”, asegura, antes de volver ao quid da cuestión, “no fondo do meu corazón, estaba convencido de que isto era música intemporal e, ademais, que estabamos construindo algo que no fondo era noso, de todos”.
Que cambiou en 30 anos?
Preguntado sobre que cambiou nel mesmo nestes 30 anos desde a saída do disco, a súa resposta é rápida, interrumpida polas súas propias gargalladas: “Bueno, poucas cousas cambiaron, eu xa era calvo, xa se rían de min cando saía nalgún medio, aí si que podo dicir que eran malvados, non era aturar as risas por ser gaiteiro, senón tamén porque escomecei a quedarme calvo aos 16”.
Pero, voltando á seriedade, é moi conciso na súa primeira resposta: “Realmente son o mesmo”. “O que hai é moita vida, moitas viaxes, pero canto máis vivo, máis quero vivir, canta máis experiencia teño, máis ilusión, é algo marabilloso”. Pero lembra que tamén foi difícil o camiño, porque cando publicou ‘A irmandade das estrelas’ e todo empezou a “estar en funcionamento”, él tiña só 26 anos. “Estabamos viaxando por todo o mundo... non me podía permitir ter unha moza, porque era tanto o sacrificio, tanta concentración durante moitos anos para que todo isto fose posible, que eu mesmo entendía que era demasiado pronto para vivir unha vida plena, tiña que esperar, hoxe quizáis podo vivir cun pouco máis de intensidade”, explica.
Lembra Carlos Núñez que esta visión vital fora retratada “por un periodista catalán”, que o etiquetou como ‘el monje soldado’. “Soldado porque isto era unha batalla, pero esa parte de monje estaba aí, era necesario, tamén o fixen con absoluto pracer, porque para ser gaiteiro hai que ser un pouco estar moi en monxe, un pouco samurai, porque tocar a gaita ten algo de deporte de elite, tes que estar moi en forma, preparadores físicos... e, como dicía Alan Lomax, os gaiteiros están condenados e saben que están condenados nunha liga que unha vez entras, non sales, é un pouco samurai”, conclúe Carlos Núñez.