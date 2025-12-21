Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

BiciCoruña se refuerza con siete nuevas estaciones

Redacción
21/12/2025 13:36
Estación de BiciCoruña en Palavea
Estación de BiciCoruña en Palavea
Ayuntamiento de A Coruña
El Ayuntamiento de A Coruña afronta la recta final de la segunda fase de expansión del servicio municipal BiciCoruña, que permitirá reforzar la red de bicicletas públicas en los barrios de la ciudad y en puntos estratégicos con alta demanda de uso. En la actualidad, el sistema cuenta ya con 79 estaciones operativas repartidas por los diez distritos del municipio.

La ampliación, diseñada para alcanzar cerca de 80 bases en toda la ciudad, partía de casi medio centenar de estaciones en funcionamiento. A lo largo de los últimos meses se han ido habilitando 29 nuevas bases, con un impulso especial en este tramo final del año.

La concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, informó de que a mediados de esta semana entraron en servicio siete estaciones que ya habían sido instaladas previamente. Estas nuevas bases se localizan en los barrios de Os Mallos, junto al centro cívico y en la calle Eusebio da Guarda, el Ensanche (calle Alfredo Vicenti), Monte Alto (calle Vila de Cambre), A Pescadería (calle Cordelería), entre A Agra do Orzán y O Ventorrillo (calle Mosteiro de Bergondo), y en el barrio de Os Castros, en el entorno de la avenida da Pasaxe y las calles Buenavista y Nova Travesía Buenavista.

En el caso de Os Castros, la ubicación responde también a criterios de seguridad vial, ya que permitirá mejorar la visibilidad del paso de peatones situado en el cruce entre Buenavista y Nova Travesía Buenavista, una zona con elevado tránsito peatonal debido a la proximidad de la parada de autobús intermodal situada frente a la iglesia del barrio.

A estas actuaciones se suman los trabajos de instalación de una nueva base en el exterior de la estación intermodal de A Sardiñeira, donde continúan las obras de remodelación. La puesta en servicio de esta última estación, una vez superadas las pruebas de software del sistema, supondrá la finalización práctica de esta fase de expansión de BiciCoruña.

Con esta ampliación, el Ayuntamiento avanza en la hoja de ruta marcada por la alcaldesa, Inés Rey, para fomentar la movilidad sostenible y el uso de medios de transporte de emisiones cero. La ciudad cuenta actualmente con más de 59 kilómetros de red ciclable, lo que consolida a BiciCoruña como una alternativa real al vehículo privado en los desplazamientos urbanos.

