Así se hizo el vídeo del viaje por la Coruña del 1800 de Kiko González de Lema

Mujeres coruñesas en el puerto 1905 Belen Cebey

Un viaje visual al pasado permite hoy redescubrir cómo era la ciudad entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX gracias al nuevo vídeo 'A Coruña na Memoria 1860–1920 (Parte I)', creado por el diseñador gráfico Kiko González de Lema. El trabajo, divulgado en YouTube, ha captado la atención de miles de personas por su capacidad para animar, colorear y restaurar fotografías antiguas con ayuda de la inteligencia artificial, abriendo una ventana al urbanismo y la vida cotidiana de una ciudad muy distinta de la actual.

Una ciudad que cobra vida

Desde las primeras imágenes, que muestran a Emilia Pardo Bazán abriendo su álbum de fotografías, hasta escenas del Obelisco en 1905, los tranvías de caballos, las mujeres en el Puerto o el lavadero de San Carlos en 1915, el vídeo despliega instantáneas que parecen emerger del pasado con una nitidez y movimiento insospechados. Las calles sin asfalto, los carros, los peatones y los edificios de menor altura nos recuerdan que A Coruña era, entonces, una ciudad en pleno tránsito entre tradición y modernidad.

“Elegí A Coruña porque soy de A Coruña y la conozco; quería ver mi ciudad en otra época y hacer algo especial con ello”, cuenta Kiko González de Lema, diseñador gráfico de Laxe cuyo trabajo ya ha generado más de veinte mil visualizaciones en apenas dos días desde su publicación. La repercusión, reconoce, superó todas sus expectativas: antes había restaurado fotos y creado piezas de localizaciones cercanas, pero nunca con una respuesta tan amplia.

El proceso creativo

El proceso creativo que ha impulsado este proyecto no es puramente tecnológico. Aunque la IA sirve como herramienta para dar color y movimiento, la intervención manual es clave. “La IA puede ayudarte, pero no existe un botón mágico que haga todo bien desde el principio”, explica Kiko. Él recorta, mezcla colores, retoca en Photoshop y afina cada detalle para garantizar que las escenas restauradas reflejen de forma fiel la realidad histórica. El objetivo no es simplemente recrear, sino restaurar: que la gente pueda comparar el antes y el después y reconocer los lugares representados.

Y aunque en el vídeo hay momentos en los que sí se recurre a recreaciones más libres —como ocurre con una litografía de 1908 en la que se muestran elementos imaginados—, la mayor parte del trabajo intenta ajustarse a lo que las fuentes visuales permiten. “Cojo diferentes fotos y las adapto para que lo que salga sea lo que realmente estaba ahí”, afirma.

La IA ¿herramienta o enemigo?

El uso de la IA en este campo suscita reacciones variadas, pero para Kiko es ante todo una herramienta al servicio de la creatividad y la memoria histórica. Comparándolo con internet en sus inicios, afirma que, como cualquier innovación, dependerá del uso que se le dé. Él ha utilizado esta tecnología para preservar el patrimonio visual de la ciudad y acercarlo a generaciones que quizá no tienen otro acceso a estas imágenes antiguas.

No todo ha sido sencillo. El diseñador recuerda cómo, trabajando con la IA, a veces terminaba con escenas que no tenían sentido, personajes inesperados o resultados absurdos que requerían horas de corrección manual. A pesar de las dificultades, reconoce que es una herramienta “muy potente” que, cuando se domina, ofrece resultados que sorprenden incluso a quien las crea.

La documentación como hobby

Kiko tiene un trabajo habitual durante las mañanas, pero el restaurar imágenes y "jugar" con la IA es un hobby que, a pesar de que le cuesta dinero, disfruta. Muchas veces se ha peleado con la inteligencia artificial, asegurando que es difícil no pensar en que estás dándole órdenes a una persona.

A pesar de ello, dice, le asombra el resultado final, por lo que no tiene pensado dejar de hacerlo. Su próximo proyecto es recrear la historia de la mina de Laxe, de donde es natural, a través de imágenes de su tío, que ya ha fallecido pero trabajó allí, y darle vida y voz a través de entrevistas a otras personas de la zona, algo que Kiko disfruta haciendo.

A pesar del éxito de 'A Coruña na Memoria (Parte I)', Kiko asegura que no sabe cuándo tendrá lista la segunda parte. "Puedo tardar dos o tres meses", asegura, pues tiene que pelear con la IA para conseguir el resultado que él quiere. "Es tozuda", dice.