A Coruña da la bienvenida al invierno con lluvia, granizo y mucho frío

Dos mujeres, esta tarde, caminan abrigadas por el Paseo Marítimo Carlota Blanco

La bajada de temperaturas en las últimas semanas ya presagiaba la llegada de una estación que los más frioleros esperan que se pase lo más rápido posible: el invierno. Durante sus primeras horas en A Coruña, la ciudad vivió un pequeño ‘mix’ de fenómenos meteorológicos como especial bienvenida al periodo climatológico donde los días son más cortos y las noches más largas. Así, la llegada de un frente frío por el litoral atlántico durante la mañana del pasado sábado desencadenó un fin de semana pasado por agua, que culminó durante la jornada de este domingo con más lluvia –y granizo– y, sobre todo, mucho frío.

Y es que, desde el propio sábado, las precipitaciones no tuvieron piedad con los coruñeses, descargando grandes trombas de agua, sobre todo en la madrugada del sábado al domingo. Durante la mañana de este domingo, tampoco paró de llover. De hecho, hasta las 14.30 horas, la estación del Observatorio de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había registrado 11 litros por metro cuadrado.

A ello se le sumó el granizo, aunque con episodios muy puntuales en la matinal del domingo. Ya durante la tarde, los chubascos se volvieron intermitentes y sin mucha fuerza, con registros totales cercanos a los 15 litros por metro cuadrado, menos de la mitad que los valores alcanzados solo durante la mañana dominical.

La previsión

Y, si hay algo peor que la lluvia, es que venga acompañada de temperaturas frías. Durante la jornada de hoy, los termómetros bajaron hasta los 6 grados, aunque debido a los vientos del oeste la sensación térmica apenas llegaba a los 3. No obstante, esta masa de aire polar –procedente de Groenlandia– no durará mucho en la urbe herculina. Aunque esto no significa que suban las temperaturas, sino todo lo contrario.

Durante la jornada de este lunes, se espera que los chubascos tengan un carácter más aislado y ocasional, puntualmente acompañados de granizo, pero con menor probabilidad que hoy, según la predicción de MeteoGalicia. Este martes, la lluvia irá perdiendo fuerza en la ciudad hasta el miércoles, cuando el frío volverá a ser el protagonista principal, con temperaturas mínimas cercanas a los 3 o 4 grados a primeras horas del día.