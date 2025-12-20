Un viaje al pasado de A Coruña de la mano de la IA y Emilia Pardo Bazán

Palacio de María Pita en 1912 Youtube

Un viaje visual por la historia de la ciudad permite redescubrir cómo era A Coruña entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX. El vídeo 'A Coruña na Memoria 1860-1920 (Parte I)', difundido en YouTube y creado por Kiko González de Lema, recopila y da nueva vida a una cuidada selección de fotografías antiguas, restauradas, coloreadas y animadas, que muestran algunos de los espacios más emblemáticos del pasado coruñés.

La pieza se abre con una imagen animada y en color en la que Emilia Pardo Bazán nos abre su álbum de fotos, en el que podemos ‘ver’, gracias a la Inteligencia Artificial, cómo era la ciudad de su época.

Aparece después una imagen del Obelisco en 1905, cuando el entorno urbano presentaba todavía una fisonomía muy distinta a la actual. A partir de ahí, el recorrido se adentra en el área de O Parrote, con instantáneas de la Cárcel Real y la playa en torno a 1920, así como escenas de mujeres en el barrio en 1905, reflejo de la vida cotidiana en aquel entonces. El repaso incluye también el lavadero de San Carlos en 1915, un espacio fundamental en la actividad diaria de muchas familias. El vídeo se adentra en calles y plazas emblemáticas, muchas de ellas hoy irreconocibles y recreadas gracias a fotografías antiguas que mediante la tecnología cobran vida, movimiento y color. Aparecen vías sin asfaltar, edificios de menor altura y espacios públicos ocupados por carros, tranvías y peatones. Estas escenas reflejan una ciudad en transición, donde conviven elementos tradicionales con los primeros signos de modernización.

Mujeres coruñesas en el puerto 1905 Youtube

El patrimonio histórico y defensivo de la ciudad ocupa un lugar destacado con imágenes del castillo de San Antón en 1910 y del castillo de San Diego en 1883, que recuerdan el papel estratégico de A Coruña. A ello se suma la fotografía de la fábrica de Tabacos en 1910, en donde vemos a las cigarreras trabajando en el interior, símbolo del desarrollo industrial y del empleo femenino en la ciudad.

El vídeo dedica una parte relevante a la evolución del centro urbano administrativo. En él aparecen imágenes de la plaza de María Pita en 1896, del antiguo Ayuntamiento en 1900 y de la iglesia de San Jorge en 1906. El proceso de modernización queda reflejado en la construcción del nuevo Ayuntamiento en 1910 y del posterior Palacio Municipal de María Pita en 1912, hoy uno de los edificios más representativos de la ciudad.

Plaza de María Pita 1896 Youtube

Otras instantáneas permiten observar zonas clave del ensanche y de la vida social coruñesa, como los garajes de Linares Rivas en 1883 o la Avenida de la Marina en 1858, una de las imágenes más antiguas del conjunto, que muestra el origen del característico frente de galerías.

El vínculo de A Coruña con el mar se refleja en varias fotografías del puerto y su entorno. Destacan las imágenes del puerto de Montoto en La Marina en 1885, la construcción del puerto del Este en 1900 y la llegada de la fragata Sarmiento en 1907, un acontecimiento que atrajo la atención de la ciudad.

El creador del vídeo ha resaltado que su objetivo es preservar y difundir la historia de A Coruña, especialmente en una época donde los testimonios visuales del pasado son cada vez más valorados tanto por generaciones jóvenes como por mayores que han visto cambiar profundamente la ciudad.

El vídeo forma parte de una serie que busca seguir recuperando la memoria visual coruñesa, ampliando el archivo histórico disponible y acercándolo al público general.