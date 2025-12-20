Retoques finales para el nuevo edificio de Zara, que se prepara para estrenar zona verde

Operarios trabajan en la zona verde del nuevo edificio de Inditex en su sede central Quintana

Inditex inauguró en octubre de este año el nuevo edificio de Zara en su sede central del polígono de Sabón (Arteixo). Este inmueble, de más de 200.000 metros cuadrados, alberga los equipos de producto de Zara Mujer y Zara Niño, y, según explicó la empresa, cuenta con “la sostenibilidad y la tecnología” como “elementos clave”.

Ahora, el grupo textil trabaja en la ejecución de los últimos retoques. Los operarios ya han empezado a trabajar en la construcción de la urbanización exterior del inmueble, lo que servirá para culminar este importante proyecto. En concreto, preparan la nueva plaza y zona verde, que contará con árboles de gran porte, como ocurre ya en otras zonas del complejo.

Este trabajo de paisajismo y plantación de árboles elevará el espacio dedicado a zonas verdes en la sede central de Inditex a un total de 124.000 metros cuadrados.

El nuevo inmueble comenzó a construirse en 2022 y, tras tres años de obras, ya ha sido inaugurado. Su coste asciende a un total de 280 millones de euros.

Detalles

Este edificio está destinado a los equipos comerciales de Zara. Se trata de un espacio de más de 160.000 metros cuadrados, equipado con la última tecnología, según aseguró la empresa.

La compañía textil explicó el pasado verano que “este entorno facilitará la colaboración y la creatividad, fortaleciendo la propuesta de moda de la marca y apoyando de manera sostenible el crecimiento futuro del grupo”. La fachada ya es visible desde hace muchos meses y se caracteriza por contar con grandes cristaleras que permiten que el interior sea muy luminoso. También destaca el color blanco empleado, como ya es habitual en otros inmuebles construidos en el complejo durante los últimos años.

La nueva sede de la división de Zara está compuesta por cinco plantas en superficie y otras dos subterráneas que se utilizarán como aparcamiento. Inditex detalló, cuando hizo público el proyecto, que el recinto se basa en un diseño ordenado de “espacios de trabajo flexibles” con capacidad para adaptarse a “múltiples configuraciones” y que está ideado para optimizar sus consumos y alcanzar la autosuficiencia energética.

En la primera planta se ubican las instalaciones dedicadas a Zara Hombre, en la segunda está el departamento de Zara Niño y las otras plantas son utilizadas por Zara Mujer. A nivel de calle se situarán las tiendas piloto de cada sección de Zara y áreas de patronaje. Además, hay otras dos plantas subterráneas de aparcamiento.

Al lado de la nueva sede de Zara está en marcha la construcción de otro comedor, con capacidad para cerca de 1.300 empleados. Ocupa unos 10.000 metros cuadrados y supone un coste de 15 millones de euros.