Planes de Navidad en A Coruña y su área: ¿qué hacer hoy, 20 de diciembre?

Tras terminar las clases en colegios e institutos, empieza ya de forma oficial la Navidad. En A Coruña el mercadillo de María Pita volverá a ser el epicentro, abierto de 11.00 a 15.00 horas y de 17.00 a 23.00 horas.

Además, los centros cívicos acogen las primeras visitas de Papá Noel, que estará a las 10.30 en Feáns y a las 11.00 en Artesanos y Castro de Elviña, que celebrarán también talleres navideños.

En la OMIC la Casa de los Juguetes programa a las 11.00 una scape room y a las 11.15 un taller de adornos navideños sostenibles. A las 12.05 será el turno del den-den Daiko reciclado y a las 12.55, de un taller de cápsulas de nieve.

A las 11.45 el Castillo de San Antón acogerá un taller infantil de elaboración de estampas, y desde las 12.00 se desarrollará una visita guiada al museo arqueológico.

A las 12.00 habrá también una visita guiada a la Casa Museo Picasso y otra en el kiosco Alfonso a la exposición 'Xavier. Momentos naturais'.

Bluey será uno de los grandes protagonistas de la jornada, con su espectáculo en el Coliseum, que tendrá pases a las 12.00, a las 16.00 y las 18.30, y para el que están a la venta las entradas en Ataquilla.

A las 13.45 el teatro Colón acogerá la función 'O Nariz de Rodolfo' de la mano de la Casa de los Juguetes, y a las 17.30 los soportales de María Pita tendrán en marcha obra teatral 'Armouse o Belén'.

En el Ágora, desde las 19.30, se desarrollará el Festival 'Por amor á palabra solidariedade' con el concierto de De Ninghures.

A la misma hora, en los soportales de María Pita, actuará el Orfeón Herculino. El Acorde Secreto será la coral que actúe en los soportales a las 20.30 horas.

El teatro Colón disfrutará desde las 20.00 horas del concierto de Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre. Además, en el Ciclo Principal de Otoño se podrá disfrutar desde las 20.30 horas, en el teatro Rosalía, de 'Hoy no estrenamos'.

Dentro del Palacio Municipal de María Pita estará también el belén municipal, abierto de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Otro de los grandes belenes de A Coruña, el del acuartelamiento de Atocha, abre este sábado -y hasta el 6 de enero- de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 20.00 horas.

El muelle de Batería acoge la pista de hielo de A Coruña, que este sábado abre de 11.00 a 23.00 horas.

Marineda City celebrará otra tarde de ilusión en la plaza Emilia Pardo Bazán con la obra, a las 17.00, 'O Feiticeiro'. Además, de 17.00 a 21.00 horas Papá Noel estará recogiendo los deseos de los más pequeños en la plaza. El centro comercial mantiene su mercadillo de Navidad en la plaza exterior y, en la plaza Emilia Pardo Bazán, el árbol de los deseos de 17.00 a 21.00 horas, donde se podrá dejar un mensaje para donar un euro a la Asociación Meniños. Los que participen entrarán en el sorteo de tarjetas regalo por 25, 50 y 100 euros. Además, en sus tardes de ilusión se podrá disfrutar a las 17.00 horas -en la plaza Emilia Pardo Bazán- de SuperHarte. Será también este viernes el primer día que Papá Noel visite el centro comercial. Estará en la plaza Emilia Pardo Bazán de 17.00 a 21.00 horas.

Por el centro comercial Los Rosales se volverá a pasar Papá Noel, que estará en la planta baja a las 17.30 horas, mientras que en el club infantil, a la misma hora, habrá un tallar de bolas navideñas personalizadas. A las 19.00 se cerrará el día con la actuación de la banda de la escuela Adagio Cantabile.

A El Corte Inglés llega Papá Noel, que estará en la tercera planta del centro recogiendo cartas de 17.00 a 21.00 horas. Además, el centro ofrece este sábado un taller de Lego Make & Take y a partir de las 19.00 habrá por el centro comercial elfos, soldaditos de plomo, bolas de Navidad...

En el centro se puede disfrutar del pop up navideño de Zara, que cuenta con una mágica oficina postal en la que varios trenes y cientos de cartas se mueven por raíles y donde también hay cuentacuentos y chocolate con churros.

El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (Muncyt) programa actividades especiales esta Navidad. Este sábado, a las 11.15, habrá un taller de curiosidades, y a las 13.15 y las 18.00, una yincana familiar.

Coruña The Style Outlets organiza talleres de Navidad a las 12.00 y las 17.00 horas, mientras que Papá Noel llegará al centro comercial de 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Oleiros cuenta con una pista de hielo instalada en Perillo, en la polideportiva de la II República. Su horario este sábado es de 11.00 a 22.45. En la plaza Esther Pita de Santa Cruz están las atracciones de Navidad, con camas elásticas, tiovivo y hasta un viaje virtual con Papá Noel. Estará abierta de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 22.45 horas. Además, la carpa de atracciones programa un taller de Navidad para dar la bienvenida a las fiestas. Será de 17.30 a 19.30 horas. Mientras, en el auditorio García Márquez se podrá disfrutar a las 19.00 la función navideña del alumnado de lyrical y danzas urbanas de la Escuela Municipal de Danza.

El Paseo Fluvial de Arteixo cuenta con su Mercado de Navidad, abierto de 11.30 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Abrirá también la casita de Papá Noel, 11.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas.

En Culleredo, Wintercircus y Winterpark vuelven a mostar su magia en el Paseo Marítimo de O Burgo. Además, este sábado, en el auditorio del Conservatorio, se podrá disfrutar de una doble sesión del pase de Navidad de Teatro El Ruiseñor, a las 18.00 y las 20.30 horas.

La Casa da Cultura de Sada acogerá el concierto de Navidad de la Banda Municipal a partir de las 19.30 horas.