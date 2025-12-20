La lucha de Ucrania continúa viva en A Coruña, en busca de paz y justicia contra el “terror ruso”

Concentración en favor de Ucrania realizada en la plaza de España Germán Barreiros

Una paz duradera en Ucrania y justicia contra el “terror ruso”. Estos son los objetivos por los que pelea la Asociación Galega de Axuda a Ucraína (AGA-Ucraína), que este sábado celebró su concentración número 200 en la plaza de España de A Coruña para pedir el final de las atrocidades en Europa del Este.

Una veintena de personas se concentró para mostrar su apoyo a esta causa. El vicepresidente de la agrupación, Oscar García Madarro, explicó que esta iniciativa se celebra “todas las semanas en la ciudad” y señaló que, además de pedir el final del conflicto, la protesta realizada este sábado sirvió para “recordar” la masacre de Olenivka, ocurrida el 29 de julio de 2022, durante la invasión rusa de Ucrania, cuando una explosión destruyó una prisión operada por las fuerzas rusas que albergaba a prisioneros de guerra ucranianos.

El acto comenzó con una actuación musical especial del socio de AGA-Ucraína y cantante Pablo Bicho, que con su talento amenizó a los asistentes. Posteriormente, los promotores de esta iniciativa realizaron un repaso a la actualidad del conflicto, a las actividades de la agrupación y llevaron a cabo el homenaje. Posteriormente se produjo el homenaje en recuerda de la masacre en la cárcel de Olenivka. Todo esto a pesar del mal tiempo, que no impidió que el acto se celebrase con normalidad en la plaza de España.

Donación

La asociación AGA-Ucraína ha realizado una donación de 3.700 euros a la Kolo Charity Foundation para dar continuidad al proyecto “Quero Oír” (Quiero oír), una iniciativa destinada a proporcionar audífonos a civiles ucranianos que han perdido la audición como consecuencia de la guerra.

Este proyecto se centra en ayudar a personas afectadas directamente por las explosiones y los bombardeos ocurridos durante la guerra, que han provocado daños auditivos severos en población civil. La pérdida de audición supone un impacto profundo en la calidad de vida, la comunicación y la integración social de quienes la padecen, especialmente en un contexto de guerra, según avisa la entidad.

“Con esta aportación, AGA-Ucraína reafirma su compromiso con una ayuda humanitaria concreta y directa, orientada a aliviar las consecuencias más invisibles pero igualmente devastadoras del conflicto”, indica la entidad.

Esta asociación también destaca la importancia de seguir apoyando proyectos que ponen a las personas civiles en el centro, especialmente a aquellas que sufren secuelas permanentes de la guerra. La asociación explica que continuará trabajando y cooperando con entidades comprometidas para avanzar en una respuesta solidaria, humana y justa frente al sufrimiento causado por el conflicto.