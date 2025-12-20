Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Fallece en A Coruña Encarnación Díaz Pereira, referente de las cofradías de la ciudad

Redacción
20/12/2025 14:28
Encarnación Díaz Pereira
Encarnación Díaz Pereira
Facebook
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

Encarnación Díaz Pereira ha fallecido a los 87 años de edad, dejando un profundo pesar en la ciudad de A Coruña, donde fue una figura muy reconocida por su compromiso con la vida religiosa, social y cofrade.

Díaz Pereira fue presidenta de la Congregación de la Virgen de los Dolores y ostentaba el título de Caballero de Mérito de la Real Orden de Caballeros de María Pita, distinción que reconocía su trayectoria y dedicación a las tradiciones y valores de la ciudad. Su implicación durante décadas en la Semana Santa coruñesa y en la conservación del patrimonio religioso la convirtió en una persona muy querida y respetada.

Vicente Iglesias Martelo, presidente de la Congregación de la Virgen de los Dolores, explicó que era “una camarera que llevaba toda la vida” dedicándose a la congregación y a la Virgen. “Tendremos que acompañarla en su última transición a la morada celestial porque se lo merece; estuvo entregada toda la vida, durante más de cincuenta años”, explicó.

Fue enterrada en el cementerio municipal de San Amaro y el funeral se celebrará el martes, día 23, a las 18.30 horas, en la iglesia parroquial de Santiago (Ciudad Vieja).

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Felicitación de la Navidad de Alfonso Rueda

El PPdeG felicita la Navidad con Rueda, Feijóo y Rajoy y con alusiones a Sánchez y Ábalos
EFE
trabajos de asfaltado de la calle Domingo Sierra, en el centro de Vilaboa 2

Culleredo completa las obras de asfaltado de Domingo Sierra, en el centro de Vilaboa
Redacción
Concentración en favor de Ucrania realizada en la plaza de España

La lucha de Ucrania continúa viva en A Coruña, en busca de paz y justicia contra el “terror ruso”
Iván Aguiar
Palacio de María Pita en 1912

Un viaje al pasado de A Coruña de la mano de la IA y Emilia Pardo Bazán
Belen Cebey