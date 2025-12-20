Fallece en A Coruña Encarnación Díaz Pereira, referente de las cofradías de la ciudad

Encarnación Díaz Pereira Facebook

Encarnación Díaz Pereira ha fallecido a los 87 años de edad, dejando un profundo pesar en la ciudad de A Coruña, donde fue una figura muy reconocida por su compromiso con la vida religiosa, social y cofrade.

Díaz Pereira fue presidenta de la Congregación de la Virgen de los Dolores y ostentaba el título de Caballero de Mérito de la Real Orden de Caballeros de María Pita, distinción que reconocía su trayectoria y dedicación a las tradiciones y valores de la ciudad. Su implicación durante décadas en la Semana Santa coruñesa y en la conservación del patrimonio religioso la convirtió en una persona muy querida y respetada.

Vicente Iglesias Martelo, presidente de la Congregación de la Virgen de los Dolores, explicó que era “una camarera que llevaba toda la vida” dedicándose a la congregación y a la Virgen. “Tendremos que acompañarla en su última transición a la morada celestial porque se lo merece; estuvo entregada toda la vida, durante más de cincuenta años”, explicó.

Fue enterrada en el cementerio municipal de San Amaro y el funeral se celebrará el martes, día 23, a las 18.30 horas, en la iglesia parroquial de Santiago (Ciudad Vieja).