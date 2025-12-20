Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

El último servicio de un bar de toda la vida de A Coruña: el Puerta del Sol se despide

Su dueño, Pepe Rodríguez, se jubila tras más de treinta años a cargo del establecimiento herculino

Dani Sánchez
Dani Sánchez
20/12/2025 22:22
Pepe Rodríguez, dueño del Puerta del Sol, esta tarde, en su último servicio
Pepe Rodríguez, dueño del Puerta del Sol, esta tarde, en su último servicio
Germán Barreiros
Sonrisas, lágrimas y algún que otro abrazo fueron algunas de las expresiones de los últimos comensales del Puerta del Sol y de su dueño, Pepe Rodríguez, que esta tarde ofreció su último servicio tras más de treinta años a cargo de uno de los bares de tapas ‘de toda la vida’ de A Coruña. Durante el día de hoy, como tantos otros en las últimas tres décadas, Rodríguez abrió el local por la mañana, pero esta vez sabiendo que, cuando lo cerrase, no iba a volver a abrirlo nunca más.

Durante el servicio de comida, el local de hostelería de la calle Sol, junto al Orzán, acogió, como siempre suele hacer, una gran cantidad de personas que, bien por su oferta gastronómica o simplemente por despedirse, tomaron los últimos platos servidos por Pepe Rodríguez y preparados por su cuñada, Mercedes Gómez, quienes esta tarde pusieron fin a un ciclo de 32 años al frente de un negocio que anteriormente ya habían regentado otros familiares.

Pepe Rodríguez y Mercedes Gómez, con una de sus empleadas, Alejandra Guillermo

Adiós a uno de los locales de tapas más famosos del centro de A Coruña

“El Puerta del Sol es de los pocos sitios de tapas en el centro que mantenían personalidad, sabor casero y un trato sencillo y directo, de toda la vida”, expresó uno de los clientes habituales, quien también recordó cuando su padre le empezó a llevar como un descubrimiento y él hizo lo propio con sus amigos.

Aunque Rodríguez cuelgue el mandil, está seguro de que volverá, aunque sea a por su pincho de tortilla. “Ahora toca descansar, aunque el cuerpo ya está acostumbrado a madrugar”, dijo en su último día.

