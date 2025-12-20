Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

El invierno se deja sentir en A Coruña: lluvia, granizo y cota de nieve a 600 metros

Belen Cebey
20/12/2025 13:46
Dos personas caminan con lluvia y frío por A Coruña
EC
La llega de un frente frío por el litoral atlántico marcará el tiempo este fin de semana en Galicia, según el pronóstico meteorológico. La situación traerá cielos nublados, lluvias intermitentes y un acusado descenso de las temperaturas, con especial atención al interior de la provincia de A Coruña, donde Curtis podría registrar nieve a partir de la noche del sábado. 

Durante la mañana del sábado, el frente entrará por la costa atlántica y cruzará la comunidad a lo largo del día. Las lluvias comenzarán en la mitad oeste y, ya por la tarde, se transformarán en chubascos intermitentes en cualquier punto de Galicia, localmente tormentosos y con probabilidad de granizo hacia la noche. Tras el paso del frente llegará aire muy frío, lo que hará que la cota de nieve descienda progresivamente hasta los 600 metros en la madrugada del domingo.

En A Coruña, el sábado estará marcado por cielos cubiertos, lluvias y viento del suroeste, moderado en general y fuerte en el litoral. Las temperaturas se situarán en torno a los 5 grados de mínima y 11 de máxima, con una sensación térmica más baja debido al viento y la humedad.

La situación será más delicada en el interior. En Curtis, localidad situada cerca de esa cota de 600 metros, no se descarta la aparición de nieve o aguanieve entre la noche del sábado y la mañana del domingo, especialmente durante los chubascos más intensos.

El domingo continuará la inestabilidad atmosférica, con cielos nublados y chubascos aislados y ocasionales, de nuevo localmente tormentosos y acompañados de granizo. La cota de nieve se mantendrá alrededor de los 600 metros y las temperaturas volverán a descender, con riesgo de heladas en zonas del interior. En A Coruña persistirá el viento del oeste-noroeste, con rachas fuertes en el litoral.

La previsión apunta a que el tiempo inestable se mantenga también en el inicio de la próxima semana, aunque con un ligero ascenso térmico a partir del lunes.

