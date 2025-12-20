Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

El BNG ha elegido ser cómplice de los denunciados por acoso, Inés Rey y Lage Tuñas, y dar la espalda a las víctimas

Redacción
20/12/2025 13:06
Miguel Lorenzo
Miguel Lorenzo
El Ideal Gallego 
El PP critica que, una vez más, el BNG blanquee a Inés Rey y Lage Tuñas a pesar de las graves acusaciones de acoso a dos ex concejalas socialistas por parte de la Alcaldesa y el Portavoz municipal, que no pueden seguir ni un minuto más formando parte de esta Corporación. O dimiten o el PSdeG debe exigirles que entreguen el acta. 

Miguel Lorenzo señaló ayer en rueda de prensa que el BNG tenía que elegir entre apoyar a los denunciados por acoso o a las víctimas del acoso y el BNG no ha tardado en elegir: apoya a los denunciados y da la espalda a las víctimas. Han elegido convertirse en sus cómplices

Inés Rey

Inés Rey califica de "resentidas" a las concejalas que la denunciaron por acoso laboral

Más información

¿Cómo pueden decir los nacionalistas que no hay acoso laboral porque no es entre jefe y subordinados, cuando se trata de la Alcaldesa y dos concejalas a las que les podía retirar las competencias delegadas y el sueldo en cualquier momento, como hizo, por ejemplo, con Eva Martínez Acón? Está claro que la relación es la de jefa y subordinadas. 

El portavoz del BNG dijo ayer también que no es acoso laboral, en todo caso hostigamiento. Que son broncas, malos modos entre cargos electos del mismo gobierno. Choca esta afirmación del BNG, restando importancia a las denuncias, cuando en otros casos de denuncias de acoso como en Lugo o en otros ayuntamientos han sido tajantes a la hora de exigir dimisiones o ceses. ¿Por qué el.BNG en A Coruña es tolerante ante estas acusaciones y no en el resto de casos? 

La misma tibieza que mostraron cuando el portavoz del Grupo Popular , Miguel Lorenzo, denunció el acoso a cuatro funcionarias de nuestro ayuntamiento que también había sido denunciado por la CIG. 

El BNG tenía que elegir entre estar con los denunciados por acoso o con las víctimas y ha elegido estar con Inés Rey y Lage Tuñas.

