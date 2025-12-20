De Ninghures | “É inverosímil, pero sería espectacular tocar con Berrogüeto”
Hoxe cerran o ano no auditorio do Ágora cun concerto no que estarán acompañados por Juan de Dios
Coa publicación de ‘Feira’ a comezos do 2025, De Ninghures vive o seu mellor ano, que pecha este sábado cun concerto no auditorio do Ágora (19.30 horas). Un dos seus integrantes, Manu Lucas, fai balance do ano 2025 antes desta cita.
Que pode agardar o público do Ágora?
É o último concerto da xira deste ano, do disco novo que se chama ‘Feira’, presentámolo a principios de ano, así que esto vai ser o peche. Aparte de ganas tremendas e de que temos o concerto máis redondiño, imos ter a colaboración dun coruñés, que nos fai moita ilusión, que é o noso produtor, Juan de Dios Martín. Vai estar co sintetizador en varios temas do directo. Ademais, xusto para Coruña levamos o pack completo de luces, vai haber espectáculo de luces. Entón vai ser unha despedida de ano espectacular (sorrí).
Fala de Juan de Dios. Que lles aportou no proceso de creación de ‘Feira’?
Antes do disco, foi o produtor da canción ‘Morena’, que supuxo un cambio no grupo a nivel sonoro e conceptual, dos instrumentos tamén, coa introdución de caixas de ritmos e sintetizadores, sen deixar de lado o noso folklore, sen deixar de lado os instrumentos presentes no primeiro disco. Comentámoslle a Juan que queriamos facer un disco con el. Seguimos a senda que deixaron temas como ‘Morena’ ou ‘Poço’. Juande foi ese acompañamento, con mogollón de ideas, e a produción toda do disco e, sobre todo, de locuras, locuras que son as que estiran o rollo. Porque nós, ao ser sete, estamos aí encerrados nese sonido dos sete, pero el, rollo octavo pasaxeiro total, desestabilizando todo (ri).
Un soplo de aire fresco.
Si, si. Nós tiñamos ganas. Se non hai ganas de evolucionar ou simplemente de cambiar, pois non é posible, pero el acompañounos nesa evolución, xa digo, cunha perspectiva moi de evolución desde o orgánico, e desde o sintético tamén, porque houbo temas que gravamos en directo, á caída, e outros que levaron moita máis produción musical, de ordenador digamos. Esa maneira de traballar tan por instinto, polo que pide cada peza ou cada ritmo de maneira diferente, esa maneira de traballar aprendímola con Juan.
Xa pasou case un ano da publicación. Como valoran a recepción por parte do público?
Nunca imaxinamos que ía ser tan boa. Nós, como sempre, traballamos para nós, estar cómodos co noso traballo, e iso foi o que presentamos na Capitol hai como nove meses. Pero nestes nove meses, a xente respondeu incrible. A recepción foi moi boa, moi boa, moi boa. E todo comezou na Coruña, ademais, así que agora acaba alí (sorrí).
Agora que dan o derradeiro concerto do ano, cal diría que foi o momento máis especial deste 2025?
A nivel xeral, a Foliada da Fonsagrada, un festival que organizan varios do grupo que son dalí e que, aparte de ter moitísima xente, para nós poder ir co noso traballo á nosa terra, como quen di, e que o público responda... Ese foi un dos máis especiais. Logo, o San Froilán, en Lugo, con Fuxan os Ventos. Despois, colaboracións do ano, con Ortiga, poder tocar con Carlangas... houbo varios (ri).
E vendo o crecemento que supuxo ‘Feira’, márcanse expectativas para o futuro?
Si. Intentamos non ir con moita présa. No disco colaboraron Xoel López, que gravou as guitarras de ‘En fin, que máis dá’, e Juan de Dios, pero non tivemos máis colaboracións. E nós, que somos moi de xuntarnos con xente, xa que somos moitos, mira, máis (ri). A idea de 2026 é sacar algunha colabo que temos pendente e traballar de cara a iso. Porque ‘Feiras’ aínda quedan unhas poucas.
E cal sería unha colaboración soñada?
Pffff (ri). Non sabería dicir. Na pizarra, pero que non vai pasar, eh? (ri), na pizarra común está o nome de Kiko Veneno, que estivemos en Vilagarcía tocando con el ‘Echo de menos’. Outra, totalmente inverosímil, que para nós é grupo de referencia, é Berrogüeto, que xa non existe, pero sería espectacular. Algo así, rollo nostálgicos (ri), somos bastante nostálgicos.