A Coruña

‘Armouse o belén’ en los soportales de María Pita, donde solo faltó la visita de Richard Gere

Más de un centenar de coruñeses presenciaron en los aledaños del Palacio Municipal el show de ComunitArte

Dani Sánchez
Dani Sánchez
20/12/2025 22:37
. El caos del rodaje se hizo evidente durante el espectáculo
. El caos del rodaje se hizo evidente durante el espectáculo
Patricia G. Fraga
Siempre que se rueda un anuncio en algún punto de A Coruña –y más cuando se cuenta con la presencia de algún actor de renombre– una gran cantidad de personas se movilizan al espacio donde se filma con el objetivo de no perderse ni un solo detalle de una pieza que, tarde o temprano, será protagonista en las televisiones. Un ejemplo de ello es lo que se vivió este sábado en los soportales del Palacio Municipal de María Pita, donde, además de rodarse un anuncio navideño de temática gallega, también se esperaba la presencia de un actor de Hollywood cuyo nombre, por caprichos del destino, ha estado muy vinculado en los últimos meses a la ciudad y, sobre todo, a parte de su área metropolitana: Richard Gere.

En aproximadamente una hora de show, los soportales ‘armaron un belén de todo tipo’ en el que no faltó la presencia de ángeles, estrellas o incluso de los Reyes Magos. Aunque finalmente sí la del actor de ‘Pretty Woman’ que, pese a las especulaciones, optó por quedarse al otro lado del puente de A Pasaxe.

Los niños fueron Los protagonistas entre las más de cien personas presentes en los soportales de María Pita /
Los niños fueron Los protagonistas entre las más de cien personas presentes en los soportales de María Pita /
Patricia G. Fraga

Sobre todo esto trató el proyecto de ComunitArte, que culminó ayer en María Pita una obra que ya había presentado en las últimas semanas en las localidades de Arteixo y Sada. La obra, titulada ‘Armouse o belén’, estuvo plagada del caos que un rodaje al aire libre supone. En el escenario, más de 40 personas, cada una con sus particularidades, con un objetivo claro: intentar que todo esté lo mejor posible antes de la llegada de Gere, al que la directora de la representación  teatral, Victoria Teijeiro, afirmó haberle invitado formalmente tanto al artista como a su mujer, Alejandra Silva.

Contra el frío y la lluvia

ComunitArte, además, tenía una misión clara, hacer que las más de cien personas que acudieron al espacio cubierto de la plaza coruñesa olvidaran, al menos por una hora, la adversa climatología que en los últimos días de otoño se vive en la ciudad. En este sentido, misión cumplida. Y es que, ni la sensación térmica de apenas tres grados ni la lluvia que, por culpa del viento, entraba por momentos en los soportales fue suficiente para mermar las carcajadas de un espectáculo conjunto en el que, actores con y sin discapacidad, formaron un puzle teatral tan humano como, sobre todo, cómico, cuya aspiración es que se reconozca un proyecto artístico que busca visibilizar las barreras de accesibilidad que las personas con diversidad funcional enfrentan a diario en sus vidas.

Una de las particularidades de la obra es que el espectador en todo momento duda de quiénes son los verdaderos intérpretes, ya que, debido a la gran cantidad de actores, la división entre ficción y realidad puede hacerse difícil. Después del buen trabajo, y como no pudo ser de otra manera, tampoco faltó un brindis final, con empanada y albariño para todos los presentes

