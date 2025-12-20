A Coruña logra un premio nacional por su apuesta innovadora en seguridad escolar

La ciudad fue distinguida en la categoría de innovación por el proyecto “Aprende Seguro en Aulas Seguras” Cedida

A Coruña ha sido reconocida a nivel estatal con el Premio Nacional a la Innovación en los IV Premios a las Buenas Prácticas del Programa Marco Agente Tutor, entregados el pasado martes, 17 de diciembre, en el Centro Cultural Casa de Vacas de Madrid. La ciudad fue distinguida en la categoría de innovación por el proyecto “Aprende Seguro en Aulas Seguras”, desarrollado por la Unidad Agente Tutor de la Policía Local de A Coruña en coordinación con los centros educativos del municipio.

Este reconocimiento pone en valor el trabajo realizado en el ámbito de la seguridad y protección de la infancia y la adolescencia en el entorno escolar, a través de acciones formativas, intervenciones preventivas y apoyo psicosocial, dentro de un modelo de policía de proximidad. El proyecto coruñés ha destacado por su enfoque integral e innovador, centrado en la formación del alumnado y del profesorado en la prevención de riesgos como el consumo de drogas, el acoso escolar, la ciberseguridad y la violencia.

La entrega de los galardones estuvo organizada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD) y la Asociación Nacional de Agentes Tutores (ANAT), y contó con la participación de representantes de las instituciones premiadas y de las fuerzas y cuerpos de seguridad de todo el Estado.

A través de iniciativas como “Aprende Seguro en Aulas Seguras”, A Coruña consolida un modelo de intervención que sitúa a la infancia y la juventud en el centro de las políticas de seguridad pública y bienestar social. Estas acciones, impulsadas por el Gobierno municipal que encabeza Inés Rey, avanzan hacia una ciudad más segura, inclusiva y comprometida con el cuidado de la comunidad educativa desde las primeras etapas.

La concejala de Seguridad Ciudadana, Montserrat Paz, destacó que “este premio supone un respaldo al trabajo realizado por los y las profesionales de la Policía Local en su labor educativa y preventiva. Es una muestra del valor de invertir en programas que fomentan la confianza entre la juventud y los cuerpos de seguridad, ofreciendo herramientas reales para afrontar situaciones de riesgo”.

Desde el Ayuntamiento se subraya que este reconocimiento no solo pone en valor la labor policial, sino también la coordinación con los centros escolares, las familias y los servicios sociales, favoreciendo una intervención transversal que está teniendo un impacto positivo en los centros educativos de la ciudad.