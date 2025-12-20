El Ideal Gallego destacaba en su portada de hace 25 años las críticas que formulaba el alcalde de la ciudad al PSdeG por no haber apoyado en el Parlamento de Galicia la construcción del nuevo Palacio de Congresos. Por su parte, hace medio siglo el diario se hacía eco de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del nombramiento del general de División Fernando Sanjurjo de Carricarte como nuevo gobernador militar de La Coruña. Las celebraciones navideñas eran de las noticias más notables tanto en el diario de 1950 como en el de 1925. En ambos ejemplares se destacaba la solidaridad que mostraban los coruñeses con sus convecinos a la hora de hacerles entrega de juguetes y aguinaldos.

Portada hace 25 años

Hace 25 años | Vázquez critica la actitud del PSdeG con la ciudad

Francisco Vázquez acusó ayer al PSdeG de perjudicar los intereses de A Coruña y calificó de agravio a la ciudad la falta de apoyo del grupo parlamentario a la construcción del nuevo Palacio de Congresos. El alcalde añadió que los diputados autonómicos causan un grave daño a la imagen del partido. Por su parte, el secretario general del PSdeG, Emilio Pérez Touriño, recomendó a Vázquez que no insista en sus críticas y justificó la abstención en la dinámica parlamentaria.

Fran y Djalminha dirigirán el juego del Deportivo esta noche frente al Oviedo en el último partido del año. Irureta recupera también a Molina, que volverá a la alineación titular. Los coruñeses quieren cerrar el 2000 con una victoria que ponga fin a los malos resultados y les permita seguir en los primeros puestos. El rival parece propicio para conseguir ese tan ansiado objetivo, ya que los asturianos no han marcado ningún gol fuera de casa.

Portada 50

Hace 50 años | Sanjurjo de Carricarte, gobernador militar

Por decretos del Ministerio del Ejército, que hoy publica el Boletín Oficial del Estado, se nombran gobernadores militares de Zaragoza y La Coruña. El general de División Enrique Rodríguez Pérez es nombrado gobernador militar de Zaragoza y para el cargo de gobernador militar de La Coruña se designa al general de División Fernando Sanjurjo de Carricarte.

Es época de pinos (que parece los ‘belenes’ están en baja) para adornar hogares y puertas, es costumbre que con el tiempo, y a la chita callando, ha ido tomando cuerpo en nuestra sociedad, principalmente en la de ‘status’ socioeconómico de mediano para arriba. Y para demostrarlo, ahí están los arbolitos navideños, en plazas y calles coruñesas, a precios muy por alto de los que regían el pasado año. Envueltas sus raíces en plástico, pequeños y medianos, con más o menos ramas, verdes siempre, ahí los tienen ustedes, fieles a la cita.

Portada75

Hace 75 años | Entrega de aguinaldos a productores parados

Se comunica a todos los productores en paro que hayan pasado la revista de noviembre y que pertenecen a los sindicatos de actividades diversas, alimentación, agua, gas y electricidad, cereales, espectáculos, ganadería, industrias químicas, papel, piel, textil y metal, pasen hoy miércoles, o mañana, jueves, por su respectivo sindicato, a recoger los vales del aguinaldo que la Delegación Provincial de Sindicatos, les concede.

Estábamos seguros de que nuestro llamamiento caería sobre corazones fructificados por la caridad. No se ha extinguido el amor a nuestros semejantes, ni se extinguirá jamás, sean cuales sean las circunstancias de la vida. Han bastado unas líneas sencillas, escritas, eso sí, con el corazón, para que en seguida recibiéramos el primer donativo, por cierto espléndido: cuarenta pares de zapatillas de invierno.

Portada100

Hace 100 años | Petición de juguetes para los niños pobres

Se solicita de las niñas de esta población cedan uno de sus juguetes a beneficio de los niños pobres, de esos niños que pertenecientes a familias humildes, no conocen ninguno de los objetos de entretenimiento sobrantes en muchas casas y que donados para aprovecharlos en bien de la infancia necesitada, hará un efecto hermoso de caridad digno de las bellas hijas de La Coruña.

En el tren correo de ayer, llegaron a esta capital don Marcelo Macías, al que se le ofrecerá hoy, a las once de la mañana, en la Diputación provincial el homenaje que tenemos anunciado, y después de este acto se le obsequiará con un banquete en el Kiosko Alfonso. Con el señor Macías llegaron también para asistir al homenaje don Constantino Añel, primer teniente de alcalde de Orense y don Celso Casar, presidente de la Diputación de la misma ciudad.