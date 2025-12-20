Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Hace 25 años | Vázquez critica la actitud del PSdeG con la ciudad

Redacción
20/12/2025 06:25
Visita de Francisco Vázquez a la zona del derrumbe del vertedero de Bens
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina

El Ideal Gallego destacaba en su portada de hace 25 años las críticas que formulaba el alcalde de la ciudad al PSdeG por no haber apoyado en el Parlamento de Galicia la construcción del nuevo Palacio de Congresos. Por su parte, hace medio siglo el diario se hacía eco de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del nombramiento del general de División Fernando Sanjurjo de Carricarte como nuevo gobernador militar de La Coruña. Las celebraciones navideñas eran de las noticias más notables tanto en el diario de 1950 como en el de 1925. En ambos ejemplares se destacaba la solidaridad que mostraban los coruñeses con sus convecinos a la hora de hacerles entrega de juguetes y aguinaldos.

Portada hace 25 años
Portada hace 25 años

Hace 25 años | Vázquez critica la actitud del PSdeG con la ciudad

Francisco Vázquez acusó ayer al PSdeG de perjudicar los intereses de A Coruña y calificó de agravio a la ciudad la falta de apoyo del grupo parlamentario a la construcción del nuevo Palacio de Congresos. El alcalde añadió que los diputados autonómicos causan un grave daño a la imagen del partido. Por su parte, el secretario general del PSdeG, Emilio Pérez Touriño, recomendó a Vázquez que no insista en sus críticas y justificó la abstención en la dinámica parlamentaria.

Fran y Djalminha dirigirán el juego del Deportivo esta noche frente al Oviedo en el último partido del año. Irureta recupera también a Molina, que volverá a la alineación titular. Los coruñeses quieren cerrar el 2000 con una victoria que ponga fin a los malos resultados y les permita seguir en los primeros puestos. El rival parece propicio para conseguir ese tan ansiado objetivo, ya que los asturianos no han marcado ningún gol fuera de casa.

Portada 50
Portada 50

Hace 50 años | Sanjurjo de Carricarte, gobernador militar

Por decretos del Ministerio del Ejército, que hoy publica el Boletín Oficial del Estado, se nombran gobernadores militares de Zaragoza y La Coruña. El general de División Enrique Rodríguez Pérez es nombrado gobernador militar de Zaragoza y para el cargo de gobernador militar de La Coruña se designa al general de División Fernando Sanjurjo de Carricarte.

Es época de pinos (que parece los ‘belenes’ están en baja) para adornar hogares y puertas, es costumbre que con el tiempo, y a la chita callando, ha ido tomando cuerpo en nuestra sociedad, principalmente en la de ‘status’ socioeconómico de mediano para arriba. Y para demostrarlo, ahí están los arbolitos navideños, en plazas y calles coruñesas, a precios muy por alto de los que regían el pasado año. Envueltas sus raíces en plástico, pequeños y medianos, con más o menos ramas, verdes siempre, ahí los tienen ustedes, fieles a la cita.

Portada75
Portada75

Hace 75 años | Entrega de aguinaldos a productores parados

Se comunica a todos los productores en paro que hayan pasado la revista de noviembre y que pertenecen a los sindicatos de actividades diversas, alimentación, agua, gas y electricidad, cereales, espectáculos, ganadería, industrias químicas, papel, piel, textil y metal, pasen hoy miércoles, o mañana, jueves, por su respectivo sindicato, a recoger los vales del aguinaldo que la Delegación Provincial de Sindicatos, les concede.

Estábamos seguros de que nuestro llamamiento caería sobre corazones fructificados por la caridad. No se ha extinguido el amor a nuestros semejantes, ni se extinguirá jamás, sean cuales sean las circunstancias de la vida. Han bastado unas líneas sencillas, escritas, eso sí, con el corazón, para que en seguida recibiéramos el primer donativo, por cierto espléndido: cuarenta pares de zapatillas de invierno.

Portada100
Portada100

Hace 100 años | Petición de juguetes para los niños pobres

Se solicita de las niñas de esta población cedan uno de sus juguetes a beneficio de los niños pobres, de esos niños que pertenecientes a familias humildes, no conocen ninguno de los objetos de entretenimiento sobrantes en muchas casas y que donados para aprovecharlos en bien de la infancia necesitada, hará un efecto hermoso de caridad digno de las bellas hijas de La Coruña.

En el tren correo de ayer, llegaron a esta capital don Marcelo Macías, al que se le ofrecerá hoy, a las once de la mañana, en la Diputación provincial el homenaje que tenemos anunciado, y después de este acto se le obsequiará con un banquete en el Kiosko Alfonso. Con el señor Macías llegaron también para asistir al homenaje don Constantino Añel, primer teniente de alcalde de Orense y don Celso Casar, presidente de la Diputación de la misma ciudad.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Pedro Pastor, en su estudio de O Temple

Pedro Pastor, fotógrafo: “Cuando yo era niño la ría de O Burgo parecía Chernóbil”
Noelia Díaz
Os sete membros de De Ninghures, nunha feira

De Ninghures | “É inverosímil, pero sería espectacular tocar con Berrogüeto”
Óscar Ulla
El ideal gallego

Planes de Navidad en A Coruña y su área: ¿qué hacer hoy, 20 de diciembre?
Noela Rey Méndez
Operarios trabajan en la zona verde del nuevo edificio de Inditex en su sede central

Retoques finales para el nuevo edificio de Zara, que se prepara para estrenar zona verde
Iván Aguiar