Tierra de Hombres presenta en Los Rosales la campaña solidaria “Bufandas Solidarias”

Presentación de la campaña 'Bufandas solidarias' de la ONG Tierra de Hombres Galicia Cedida

La ONG Tierra de Hombres ha presentado la campaña 'Bufandas Solidarias', una iniciativa solidaria con la que, mediante un donativo de 3 euros, las personas participantes podrán llevarse una bufanda y contribuir a la recaudación de fondos destinados a los proyectos de ayuda a la infancia que desarrolla la organización. Entre ellos destaca el programa “Viaje hacia la Vida”, además de otras iniciativas orientadas a la protección y el bienestar de menores en situación de especial vulnerabilidad.

La presentación de la campaña tuvo lugar en el Centro Comercial Los Rosales y contó con la participación del delegado de Tierra de Hombres en Galicia, Raúl Besada, y del director del centro comercial, Juan Carlos Losada, que colabora un año más con la ONG en esta acción solidaria. Al acto asistieron también varios voluntarios y voluntarias de la organización, que informaron al público sobre los proyectos que Tierra de Hombres lleva a cabo tanto en Galicia como a nivel internacional.

Tierra de Hombres es una organización no gubernamental que trabaja en defensa de la infancia desamparada en todo el mundo, sin distinción de carácter político, racial o confesional. Su objetivo es mejorar de forma duradera las condiciones de vida de los niños y niñas más vulnerables mediante la acción directa con los menores, sus familias y comunidades, así como a través de la promoción y defensa de los derechos de la infancia, desarrollando acciones de sensibilización y educación para el desarrollo.