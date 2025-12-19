Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Tierra de Hombres presenta en Los Rosales la campaña solidaria “Bufandas Solidarias”

Redacción
19/12/2025 13:22
Bufandas solidarias ONG Tierra de Hombres Galicia
Presentación de la campaña 'Bufandas solidarias' de la ONG Tierra de Hombres Galicia
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina

La ONG Tierra de Hombres ha presentado la campaña 'Bufandas Solidarias', una iniciativa solidaria con la que, mediante un donativo de 3 euros, las personas participantes podrán llevarse una bufanda y contribuir a la recaudación de fondos destinados a los proyectos de ayuda a la infancia que desarrolla la organización. Entre ellos destaca el programa “Viaje hacia la Vida”, además de otras iniciativas orientadas a la protección y el bienestar de menores en situación de especial vulnerabilidad.

La presentación de la campaña tuvo lugar en el Centro Comercial Los Rosales y contó con la participación del delegado de Tierra de Hombres en Galicia, Raúl Besada, y del director del centro comercial, Juan Carlos Losada, que colabora un año más con la ONG en esta acción solidaria. Al acto asistieron también varios voluntarios y voluntarias de la organización, que informaron al público sobre los proyectos que Tierra de Hombres lleva a cabo tanto en Galicia como a nivel internacional.

Tierra de Hombres es una organización no gubernamental que trabaja en defensa de la infancia desamparada en todo el mundo, sin distinción de carácter político, racial o confesional. Su objetivo es mejorar de forma duradera las condiciones de vida de los niños y niñas más vulnerables mediante la acción directa con los menores, sus familias y comunidades, así como a través de la promoción y defensa de los derechos de la infancia, desarrollando acciones de sensibilización y educación para el desarrollo.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Una máquina y varios operarios realizaron las tareas de demolición

Los vecinos celebran la ‘caída’ del inmueble abandonado en la calle de la Obra de Sada
Lucía Tenreiro
Yolanda Díaz

La reunión de PSOE y Sumar no ataja la crisis: Los de Díaz critican falta de avances y solo "buenas palabras"
EFE
Yamila Novo, fundadora de Pan e Canela

Pan e Canela pone el sabor más dulce a la Navidad en A Coruña
Lara Fontela
Instalaciones de Pérez Torres en el Puerto Exterior de Langosteira

El Puerto de A Coruña amplía las concesiones de Correa Kessler y Pérez Torres
Iván Aguiar