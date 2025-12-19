Salen a la luz los audios en los que se basan las denuncias de acoso contra Inés Rey y Lage Tuñas

Lage Tuás e Inés Rey Pedro_Puig

Después de que saliera en público la alcaldesa, Inés Rey, negando las acusaciones de acoso laboral de dos exconcejalas, Esther Fontán y Eva Martínez Acón, tanto contra la propia Rey como contra José Manuel Lage, se han conocido unos audios que sustentan dichas acusaciones. Los ha hecho públicos Cuatro TV.

En ellos se puede escuchar a la alcaldesa gritando. "¡Hay que poner el partido a disposición de la institución, ¡Cojones! Porque hay que sacar 12 o 14, ni 23. Porque vosotros sois tan miserables y tan mezquinos...". En cuanto a Lage, también se escucha en uan grabación: "E qué che faltei a ti o respeto? Dixenche dúas cousas: unha, que se che meta na puta cabeza (se escuchan golpes en una mesa) que quen lidera o partido en Coruña é Ines. É así, e non o das interirorizado. E dous: che dixen que a rascabas. A dos manos".

Testimonios a favor

Mientras tanto, Pablo Arangüena, antiguo diputado socialista, publicó en las redes sociales su apoyo a Eva Martínez Acón. En su mensaje, reconocía que "foi vitima de trato abusivo e totalmente indebido" y admitía que había sido conocedor de ello cuando ocupaba el cargo de vicesecreario xeral del PSdeG.

Es más, afirma que lo trasladó a Santos Cerdán, cuando todavía era el secretario de organización del PSOE. "con nulo resultado". Arangüena remata diciendo que Acón tiene su "empatía".

Ajustes de cuentas y peleas orgánicas

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, aprovechó una comparecencia pública esta mañana de viernes para negar una vez más las acusaciones de acoso laboral tras la denuncia de dos exconcejalas del PSOE, Esther Fontán y Eva Martínez Acón, que formaron parte de su primer gobierno. “Son absolutamente falsas. No hay acoso laboral de ningún tipo”, señaló. Rey pintó a las dos denunciantes como unas resentidas por haber sido despojadas de sus cargos y criticó que usaran un canal de denuncias anónimas internas del PSOE tan públicamente.

Ambas denuncian un trato vejatorio tanto por parte de la propia alcaldesa, Inés Rey, como por su segundo al mando y hombre fuerte del Gobierno local, José Manuel Lage. Martínez Acón fue desposeía de sus competencias en la Concejalía de Empleo en 2020 aunque mantuvo el acta todo el mandato mientras que Fontán no apareció en las listas de las municipales de 2023. “A una la aparté hace más de cinco años y otra no repitió. Mientras estuvieron aquí no tuvieron nada que decir”, aseguró la regidora.

Yo todos los días entró a trabajar con una sonrisa y no me escondo. Duermo tranquila y miro a los ojos a mis compañeros sin ningún problema Inés Rey

Martínez era, además, en aquel momento, secretaria general de la Agrupación local del PSOE y reclamaba las aportaciones que, aseguraba, adeudaban los ediles al partido. Afirma que fue presionada en una reunión de noviembre de 2020. “Actuación violenta, abuso de poder, insultos” son algunas de la acusaciones de Martínez Acón.

“Es una desgracia. Hay personas así en el ámbito privado y en el público. Lo único que buscan es su propio interés. Quiero manifestar mi absoluta repulsa por la utilización de un canal pensado para denunciar casos de acoso sexual, de personas que no pueden defenderse, para ajustes de cuentas, de resentimiento, de peleas orgánicas. Me da mucha vergüenza frente a la ciudadanía ¡Es todo tan burdo!”, exclamó durante su comparecencia en el palacio municipal.

Rey considera que pretenden “descentrarla” de su trabajo como alcaldesa y se mostró más que dispuesta a seguir adelante: “Tengo el apoyo de la ciudadanía y espero revalidarlo en 2027 y no prestar atención a esta gentuza. Yo todos los días entró a trabajar con una sonrisa y no me escondo. Duermo tranquila y miro a los ojos a mis compañeros sin ningún problema”.

Denuncias anteriores

Pero hay que matizar que las afectadas ya habían presentado quejas por este motivo a la comisión nacional de ética, e incluso Esther Fontán envió una carta en junio de 2022 al entonces secretario general, Santos Cerdán, sin que pareciera surtir efecto.

En ella, Fontán narraba una “encerrona” el 8 de marzo, en el marco de una huelga de basura, en el que la alcaldesa y Lage le acusaron de “deslealtad, de incapacidad, increpada con mentiras y donde apenas pude articular palabra”. Al día siguiente, durante el descanso para comer en un pleno, comenzó a sentirse mal y fue trasladara al hospital, donde se le diagnosticó un cuadro de ansiedad grave.

En ese momento, en el que ya se filtraban rumores de lo que estaba ocurriendo, Fontán acusa a Rey y Lage de intentar taparlo obligando a firmar un comunicado a otras concejalas que no se materializó. “A partir de ese momento la actitud del concejal Lage y de la alcaldesa Inés Rey hacia mí, lejos de suavizarse, se vio incrementada en su presión, sus broncas continuas, su vaciado de competencias a mi delegación y hasta de convertir algún personal de confianza en espías de todo lo que hacía”. Ahora estas protestas han llegado al PSdeG.