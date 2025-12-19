Planes de Navidad en A Coruña y su área: ¿qué hacer hoy, 19 de diciembre?

Este viernes se llena de actividades navideñas en A Coruña con la Casa de los Juguetes como principal sede. A las 15.00 habrá bingo de Navidad, a las 15.15, un den-dek daiko con desperdicios para niños de 4-5 años, a las 16.5 los de 6 a 8 tendrán un taller de portacolores y a las 16.55 será el turno de los de 9 a 10 años. Se cerrará la jornada a las 17.45 con cuentacuentos.

Además, en la plaza de María Pita seguirá el mercado de Navidad de 11.00 a 15.00 horas y de 17.00 a 23.00 horas. Además, en los soportales actuará el Coro Santa María Maris a las 20.30.

El Ágora acogerá la comedia de Álvaro Casares a las 20.00 y el teatro Rosalía de Castro, el ciclo principal de otoño desde las 20.30.

Dentro del Palacio Municipal de María Pita estará también el belén municipal, abierto de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

El muelle de Batería acoge la pista de hielo de A Coruña, que este viernes de 11.00 a 23.00 horas.

El centro comercial Marineda City mantiene su mercadillo de Navidad en la plaza exterior y, en la plaza Emilia Pardo Bazán, el árbol de los deseos de 17.00 a 21.00 horas, donde se podrá dejar un mensaje para donar un euro a la Asociación Meniños. Los que participen entrarán en el sorteo de tarjetas regalo por 25, 50 y 100 euros.

Además, en sus tardes de ilusión se podrá disfrutar a las 17.00 horas -en la plaza Emilia Pardo Bazán- de SuperHarte. Será también este viernes el primer día que Papá Noel visite el centro comercial. Estará en la plaza Emilia Pardo Bazán de 17.00 a 21.00 horas.

Por el centro comercial Los Rosales se volverá a pasar Papá Noel, que estará en la planta baja a las 17.30 horas, mientras que en el club infantil, a la misma hora, habrá un tallar de piñas navideñas. A las 19.00 se cerrará la jornada con un espectáculo de magia.

A El Corte Inglés llega Papá Noel, que estará en la tercera planta del centro recogiendo cartas de 17.00 a 21.00 horas.

En el centro se puede disfrutar del pop up navideño de Zara, que cuenta con una mágica oficina postal en la que varios trenes y cientos de cartas se mueven por raíles y donde también hay cuentacuentos y chocolate con churros.

Oleiros cuenta con una pista de hielo instalada en Perillo, en la polideportiva de la II República. Su horario este viernes es de 16.00 a 23.30 horas. En la plaza Esther Pita de Santa Cruz están las atracciones de Navidad, con camas elásticas, tiovivo y hasta un viaje virtual con Papá Noel. Estará abierta por la tarde, 16.00 a 22.45 horas. Además, el Auditorio García Márquez acoge desde las 19.00 horas 'Unha viaxe pola Antiga Grecia' de la mano del alumnado de danza clásica de la Escuela Municipal de Danza.

El Paseo Fluvial de Arteixo cuenta con su Mercado de Navidad, abierto de 17.00 a 21.00 horas, y abrirá también la casita de Papá Noel, de 17.30 a 20.30 horas.

En Culleredo, Wintercircus vuelve a mostrar su magia en una sesión a las 18.30 horas en el Paseo Marítimo de O Burgo. Además, este viernes es el día en el que comenzará la animación navideña por las calles, con la apertura del Winterpark. Papá Noel estará en el centro social de Fonteculler de 18.00 a 20.00 horas y el Conservatorio Municipal de Música ofrecerá a las 18.00 horas su concierto de Navidad en su auditorio.

Por Sada estarán paseando este viernes elfos de Papá Noel para recoger las peticiones de los más pequeños.