Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Planes de Navidad en A Coruña y su área: ¿qué hacer hoy, 19 de diciembre?

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
19/12/2025 05:47
Visita a Papau0301 Noel, en centros ciu0301vicos
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

Este viernes se llena de actividades navideñas en A Coruña con la Casa de los Juguetes como principal sede. A las 15.00 habrá bingo de Navidad, a las 15.15, un den-dek daiko con desperdicios para niños de 4-5 años, a las 16.5 los de 6 a 8 tendrán un taller de portacolores y a las 16.55 será el turno de los de 9 a 10 años. Se cerrará la jornada a las 17.45 con cuentacuentos. 

Guía completa de la Navidad en A Coruña

Más información

Además, en la plaza de María Pita seguirá el mercado de Navidad de 11.00 a 15.00 horas y de 17.00 a 23.00 horas. Además, en los soportales actuará el Coro Santa María Maris a las 20.30. 

El Ágora acogerá la comedia de Álvaro Casares a las 20.00 y el teatro Rosalía de Castro, el ciclo principal de otoño desde las 20.30. 

Dentro del Palacio Municipal de María Pita estará también el belén municipal, abierto de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. 

Belén municipal

Belén municipal de A Coruña

Más información

El muelle de Batería acoge la pista de hielo de A Coruña, que este viernes de 11.00 a 23.00 horas. 

La pista de hielo recibió en su jornada de apertura a decenas de coruñeses

A Coruña ya luce sus patines sobre el hielo del muelle de Batería

Más información

El centro comercial Marineda City mantiene su mercadillo de Navidad en la plaza exterior y, en la plaza Emilia Pardo Bazán, el árbol de los deseos de 17.00 a 21.00 horas, donde se podrá dejar un mensaje para donar un euro a la Asociación Meniños. Los que participen entrarán en el sorteo de tarjetas regalo por 25, 50 y 100 euros. 

marineda city

Programación completa de Navidad en Marineda City

Más información

Además, en sus tardes de ilusión se podrá disfrutar a las 17.00 horas -en la plaza Emilia Pardo Bazán- de SuperHarte. Será también este viernes el primer día que Papá Noel visite el centro comercial. Estará en la plaza Emilia Pardo Bazán de 17.00 a 21.00 horas. 

Por el centro comercial Los Rosales se volverá a pasar Papá Noel, que estará en la planta baja a las 17.30 horas, mientras que en el club infantil, a la misma hora, habrá un tallar de piñas navideñas. A las 19.00 se cerrará la jornada con un espectáculo de magia. 

Encendido de Navidad en el Centro Comercial Los Rosales

Programación de Navidad 2025 en Los Rosales

Más información

A El Corte Inglés llega Papá Noel, que estará en la tercera planta del centro recogiendo cartas de 17.00 a 21.00 horas. 

El Corte Inglés enciende sus luces de Navidad

La Navidad en El Corte Inglés

Más información

En el centro se puede disfrutar del pop up navideño de Zara, que cuenta con una mágica oficina postal en la que varios trenes y cientos de cartas se mueven por raíles y donde también hay cuentacuentos y chocolate con churros. 

Así es por dentro la tienda pop up navideña de Zara en A Coruña

Pop Up navideño en Zara

Más información

Oleiros cuenta con una pista de hielo instalada en Perillo, en la polideportiva de la II República. Su horario este viernes es de 16.00 a 23.30 horas. En la plaza Esther Pita de Santa Cruz están las atracciones de Navidad, con camas elásticas, tiovivo y hasta un viaje virtual con Papá Noel. Estará abierta por la tarde, 16.00 a 22.45 horas. Además, el Auditorio García Márquez acoge desde las 19.00 horas 'Unha viaxe pola Antiga Grecia' de la mano del alumnado de danza clásica de la Escuela Municipal de Danza. 

Atracciones infantiles y actividades de Navidad en Oleiros

Más información

El Paseo Fluvial de Arteixo cuenta con su Mercado de Navidad, abierto de 17.00 a 21.00 horas, y abrirá también la casita de Papá Noel, de 17.30 a 20.30 horas. 

Mercado de Navidad, Papá Noel y Cartero Real en Arteixo

Más información

En Culleredo, Wintercircus vuelve a mostrar su magia en una sesión a las 18.30 horas en el Paseo Marítimo de O Burgo. Además, este viernes es el día en el que comenzará la animación navideña por las calles, con la apertura del Winterpark. Papá Noel estará en el centro social de Fonteculler de 18.00 a 20.00 horas y el Conservatorio Municipal de Música ofrecerá a las 18.00 horas su concierto de Navidad en su auditorio. 

Programación de Navidad de Culleredo (3)

El programa de Navidad de Culleredo

Más información

Por Sada estarán paseando este viernes elfos de Papá Noel para recoger las peticiones de los más pequeños.

Nadal en Sada: programa completo

Más información
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Brothers in Band, durante un concerto

Miguel Queixas, de Brothers in Band | "O 2025 foi o mellor ano de Brothers in Band en todos os aspectos"
Óscar Ulla
sogama navidad v2

Repensando la Navidad en clave ECO
Redacción
Receta de almejas a la marinera

Receta | Almejas a la marinera (o a la gallega)
Redacción
La Fábrica de Tabacos, en una imagen de 1975

Hace 25 años | El Ayuntamiento defiende la Fábrica de Tabacos
Redacción