A Coruña

Miguel Queixas, de Brothers in Band | "O 2025 foi o mellor ano de Brothers in Band en todos os aspectos"

A banda rende tributo á icónica xira dos Dire Straits, no seu 40 aniversario

Óscar Ulla
Óscar Ulla
19/12/2025 06:35
Brothers in Band, durante un concerto
Brothers in Band, durante un concerto
Carla Gorter
Este sábado (20.30), o Palacio de la Ópera regresará aos anos 80 con Brothers in Band, que recordará as versións en directo da xira ‘Brothers in Arms’ de Dire Straits, con motivo do 40 aniversario daquel tour. É Miguel Queixas, o batería, quen desgrana o concerto.

Desta volta, ¿que verá o público? 

É a recreación da xira ‘Brothers in Arms’, que foi a máis exitosa de Dire Straits, o momento cumio da súa historia. Hai vertentes de quen considera que Dire Straits é do primeiro ao cuarto disco, e o quinto, onde foi o megaéxito, xa non, xa é outra cousa. Pasa con todas as bandas da historia (ri), sempre hai amantes dunha etapa e detractores doutra. Imos celebrar o 40 aniversario dese momento.

¿Como está a ser a recepción? 

Super, supercálida. Pechamos un ano de 45.000 espectadores, que é novo récord para Brothers in Arms. Tivemos unha recepción nos nove países que fomos onde puidemos comprobar a vixencia e a forte pegada que ten Dire Straits en ambos continentes, e onde podemos ser conscientes de cómo ‘Brothers in Arms’, o disco e esa xira mastodóntica, chegou a millóns de personas e, sobre todo, reflexionar sobre como 40 anos despois a calidade e a calidez, orixinalidade e forza desas composicións siguen tan vixentes como onte. Nós, que somos condutores da música de Dire Straits, o que percibimos é eso, unhas benvidas...

Igual que noutras xiras, a escenografía está igual de coidada? 

Pretendemos coidala. É unha seña de identidade a de pretender coidar a estética da época na que estamos interpretando. Sempre coidando o detalle, tratando de levar ao espectador a un momento determinado, sendo conscientes de que non nos dedicamos a imitar. Tivemos a sorte de recibir a Joop de Korte, que estivo nesa xira, estivo en Dire Straits desde o 78 ata o 92, tivemos a sorte de que nos viñera ver dúas veces, motu proprio, e de que nos felicitara polo traballo e animara a que seguiramos coidando o detalle.

Tivemos a sorte de recibir a Joop de Korte, que estivo en Dire Straits do 78 ao 92, e que nos felicitara polo noso traballoMiguel Queixas

A nivel personal, como músico e fan, que supuxo ‘Brothers in Arms’? 

É un disco que, por idade e coa miña forma de relacionarme con Dire Straits, é un disco que coñecín en varias capas. Eu son do 79 e cando saliu era moi rapaciño, aínda o son, pero un pouco menos (ri). É un disco ao que me fun acercando, máis conscientemente, na adolescencia. Hai temas do disco que non me volveron tolo, pero como músico, interpretando as súas versións en directo, ves que algunhas superan ás orixinais. Pero é opinión particular.

E cal é a súa etapa favorita? 

É complexo... Podería responderte tipo ‘papá y mamá’ (rí). De estudio, quedaríame con ‘Dire Straits’ e ‘Comuniqué’; para logo quedarme en directo con ‘Alchemy’ e con ‘Brothers in Arms’. Hai unha delicadeza nos discos de estudio e unha enerxía en directo que é moi difícil elixir.

Despois de medio cento de concertos en nove países, que vos agarda en 2026? 

67, para ser máis clavados (rí). 2026 vén con máis de 40 datas confirmadas, dispoñibles na web (brothersinband.net). En 2025 se nos abriron as portas de Reino Unido, a casa de Dire Straits, que foi marabilloso, e volvemos. Tamén a Francia, Países Baixos, Bélxica e a Península. Vén un 2026 con moitas ganas de celebrar a música e o legado de Dire Straits e desexando que o concerto da Coruña sexa un peche moi bonito, o mellor ano de Brothers in Arms en todos os aspectos, de viaxes, xiras e expansión internacional. 

