Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Los vecinos de Monte Martelo celebran su primer mercadillo navideño

El rastrillo vecinal abrirá sus puertas durante todas las navidades

Jorge Riveiro
Jorge Riveiro
19/12/2025 20:24
Varias personas visitan el mercadillo de Monte Martelo
Varias personas visitan el mercadillo de Monte Martelo
Quintana
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina

No solo el centro de la ciudad tiene mercadillos navideños. También el extrarradio se suma este año con propuestas como la que la asociación vecinal de Monte Martelo han llevado a cabo por primera vez en su historia, adaptando su local (en el Lugar del Martinete, número 9) para albergar un rastrillo lleno de ropa, juguetes y, sobre todo, ilusión navideña

El mercadillo navideño de esta joven asociación de vecinos lleva en funcionamiento desde el pasado día 17, pero se prolongará probablemente todas las navidades. Así lo explica el presidente vecinal, Amar Basic: "A priori debería terminar el 20, pero como muchos vecinos nos han dicho que lo alarguemos para poder venir seguramente lo mantendremos un poco más, todas las navidades". 

En el local, abierto de 16.00 a 20.00 horas, los vecinos podrán encontrar un poco de todo. "Hay bolsos, manteles y carteras hechos a mano por las vecinas que van a actividades de costura", explica Basic: "Pero también hay muchos vecinos que han traído ropa, zapatos, juguetes... Tenemos ropa bastante buena, en buen estado, y desde precios tan bajos como un euro". "Está teniendo mucho éxito", asegura el líder vecinal: "Hay de camisetas de Ralph Lauren impolutas a sudaderas de diseño, jerseys chulísimos como nuevos... La gente lo comenta por el barrio y algunos vienen a cotillear, y pican, claro".

La idea surgió ya el año pasado, cuando tenían la intención de hacer una fiesta de Navidad, pero no pudo ser, según explica. Este año están potenciando la tradición navideña por su cuenta, sin apoyo de ninguna administración, con medios de los propios vecinos. No es la única actividad navideña de Monte Martelo: "El fin de semana pasado tuvimos dos días de música en directo, primero en Mesón Loureiro y luego en El Cojonudito de Espacio Coruña, y también tuvimos un espectáculo de magia en la cafetería A Cruceña.

Y tampoco será la última. El día 9 de enero la asociación vecinal hará una chocolatada con curros benéfica, en el centro cívico de O Birloque, para recaudar dinero, comida y ropa que destinarán a la organización Boa Noite.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

'Escuchando elefantes', durante su actuación de este viernes

Escuchando Elefantes, tras su actuación en la calle en A Coruña: "Siempre pensamos que no va a pararse a vernos nadie"
Omar Bello
El edificio se construye entre las calles Corredoira das Viñas y Dona Emilia

Oleiros inicia la construcción de 21 viviendas de protección en el centro urbano de Perillo
Fran Moar
Valentín González Formoso y Nicanor Álvarez

La Diputación dedicará 200.000 euros a la residencia Ricardo Baró de Aspronaga
Redacción
Varias personas pasean por el Feirón Sen Patrón

Artesanía y cultura se dan la mano en el octavo Feirón Sen Patrón de A Coruña
Jorge Riveiro