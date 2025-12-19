Los vecinos de Monte Martelo celebran su primer mercadillo navideño

Varias personas visitan el mercadillo de Monte Martelo Quintana

No solo el centro de la ciudad tiene mercadillos navideños. También el extrarradio se suma este año con propuestas como la que la asociación vecinal de Monte Martelo han llevado a cabo por primera vez en su historia, adaptando su local (en el Lugar del Martinete, número 9) para albergar un rastrillo lleno de ropa, juguetes y, sobre todo, ilusión navideña.

El mercadillo navideño de esta joven asociación de vecinos lleva en funcionamiento desde el pasado día 17, pero se prolongará probablemente todas las navidades. Así lo explica el presidente vecinal, Amar Basic: "A priori debería terminar el 20, pero como muchos vecinos nos han dicho que lo alarguemos para poder venir seguramente lo mantendremos un poco más, todas las navidades".

En el local, abierto de 16.00 a 20.00 horas, los vecinos podrán encontrar un poco de todo. "Hay bolsos, manteles y carteras hechos a mano por las vecinas que van a actividades de costura", explica Basic: "Pero también hay muchos vecinos que han traído ropa, zapatos, juguetes... Tenemos ropa bastante buena, en buen estado, y desde precios tan bajos como un euro". "Está teniendo mucho éxito", asegura el líder vecinal: "Hay de camisetas de Ralph Lauren impolutas a sudaderas de diseño, jerseys chulísimos como nuevos... La gente lo comenta por el barrio y algunos vienen a cotillear, y pican, claro".

La idea surgió ya el año pasado, cuando tenían la intención de hacer una fiesta de Navidad, pero no pudo ser, según explica. Este año están potenciando la tradición navideña por su cuenta, sin apoyo de ninguna administración, con medios de los propios vecinos. No es la única actividad navideña de Monte Martelo: "El fin de semana pasado tuvimos dos días de música en directo, primero en Mesón Loureiro y luego en El Cojonudito de Espacio Coruña, y también tuvimos un espectáculo de magia en la cafetería A Cruceña.

Y tampoco será la última. El día 9 de enero la asociación vecinal hará una chocolatada con curros benéfica, en el centro cívico de O Birloque, para recaudar dinero, comida y ropa que destinarán a la organización Boa Noite.