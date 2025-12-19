Los niños de Salesianos contagian la Navidad por A Coruña con sus villancicos

Los niños de Salesianos, cantando villancicos por el centro de A Coruña

Los niños del colegio Salesianos de A Coruña salieron este viernes a la calle para llevar la Navidad a todos los vecinos a través de sus villancicos.

El 'Panxoliñas Bosco Tour' trasladó el espíritu navideño por diversas zonas la ciudad.

Cada año el colegio organizaba en sus instalaciones este festival de canciones de Navidad, pero en este 2025 han querido traspasar los muros de la escuela y que sus voces se escuchen en toda A Coruña.

Los niños de Infantil y Primaria salieron de Salesianos a las diez y media de la mañana y durante casi dos horas pusieron ritmo de Navidad por lugares como la calle Socorro, la plaza Juan Naya, la iglesia Castrense, la de San Nicolás, el Campo de Marte, la iglesia de las Capuchinas, la plaza de la Galera y el mercado de San Agustín.