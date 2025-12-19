Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

LinkedScholar gana el primer premio que la Cámara de A Coruña otorga a proyectos tecnológicos

Se trata de una plataforma que convierte datos institucionales en inteligencia accionable para universidades y centros de investigación

Iván Aguiar
Iván Aguiar
19/12/2025 13:02
Entrega del premio
Entrega del premio
Cámara de A Coruña
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina

LinkedScholar ha sido el proyecto mejor valorado por el jurado del programa Impulsa StartUp de la Cámara de Comercio de A Coruña.

Esta semana tuvo lugar, en el Club Cámara Noroeste, la Demo Day (presentación de proyectos a inversores) de este programa pensado para ayudar a emprendedores con una idea de negocio de base tecnológica o que utilicen la tecnología para escalar su negocio ayudándoles a hacer realidad sus proyectos.

Representantes del Club Cámara Noroeste,del Círculo de Empresarios de Galicia, Club Financiero de Santiago yde Nordés Club Empresarial

Alianza de los principales clubes empresariales de Galicia para ofrecer más servicios a sus asociados

Más información

LinkedScholar es una plataforma que convierte datos institucionales en inteligencia accionable (útil para la rápida toma de decisiones) para universidades y centros de investigación. Por su parte, Bouret fue quedó en segundo lugar. Se trata de una compañía gallega de moda especializada.

El programa Impulsa Stratup ha constado de dos fases que abarcan desde la maduración de la idea de negocio hasta la presentación a inversores. La primera fase estaba destinada a emprendedores cuya idea de negocio sea potencialmente escalable, es decir, la tecnología debe tener un papel protagonista en el posterior crecimiento y expansión de la futura startup. En la segunda participaron proyectos con un producto mínimo viable o un prototipo testeado en el mercado.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Trabajadores de Mercadona en un supermercado

Mercadona concede una semana más de vacaciones y una gratificación extraordinaria a 110.000 empleados
Redacción
Café de especialidad

El café de especialidad de A Coruña, a un paso de estar entre los 100 mejores del mundo
Andrea Gestal
El ideal gallego

La Xunta reitera que el Vales Villamarín de Betanzos "conta coa dotación de docentes que precisa"
Lucía Tenreiro
Primer vuelo Leonor

La princesa Leonor realiza la 'suelta', primer vuelo en solitario en la Academia del Aire
EFE