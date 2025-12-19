LinkedScholar gana el primer premio que la Cámara de A Coruña otorga a proyectos tecnológicos

Entrega del premio Cámara de A Coruña

LinkedScholar ha sido el proyecto mejor valorado por el jurado del programa Impulsa StartUp de la Cámara de Comercio de A Coruña.

Esta semana tuvo lugar, en el Club Cámara Noroeste, la Demo Day (presentación de proyectos a inversores) de este programa pensado para ayudar a emprendedores con una idea de negocio de base tecnológica o que utilicen la tecnología para escalar su negocio ayudándoles a hacer realidad sus proyectos.

LinkedScholar es una plataforma que convierte datos institucionales en inteligencia accionable (útil para la rápida toma de decisiones) para universidades y centros de investigación. Por su parte, Bouret fue quedó en segundo lugar. Se trata de una compañía gallega de moda especializada.

El programa Impulsa Stratup ha constado de dos fases que abarcan desde la maduración de la idea de negocio hasta la presentación a inversores. La primera fase estaba destinada a emprendedores cuya idea de negocio sea potencialmente escalable, es decir, la tecnología debe tener un papel protagonista en el posterior crecimiento y expansión de la futura startup. En la segunda participaron proyectos con un producto mínimo viable o un prototipo testeado en el mercado.