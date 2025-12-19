La USC aprueba por unanimidad el texto para descentralizar el grado de Medicina

Una reunión del Consello de Goberno de la USC Cedida

No fue tarea sencilla, pero por fin hay consenso entre las universidades públicas de Galicia sobre Medicina. Y es que, después de que la junta de la facultad médica se reuniera ayer para aceptar el acuerdo -después de que lo rechazase hace apenas un mes-, la Universidad de Santiago de Compostela decidió convocar una reunión extraordinaria de su Consello de Goberno para dar luz verde, por unanimidad, a la descentralización del grado a partir del próximo curso 2026-27.

"Hoxe acabamos de aprobar a sinatura para a docencia de Medicina", explicó el rector de la USC, Antonio López, quien también concretó que se estableció "unha folla de ruta para, a través de comisións de seguimento, dar saída a algunhas das demandas que se nos tiñan plantexado desde a Facultade". Según el rector, será precisamente en la primera Comisión de Seguimiento, convocada para el 21 de enero, cuando se acuerde que los estudiantes tengan representación en ella, "cun máximo de tres personas, con voz e voto".

"Aprobamos o convenio nos termos acordados, sen alterar o texto", apuntó López, quien ahora ha de esperar la firma del Consello de Goberno vigués -se reunirá el próximo martes-, ya que en A Coruña el texto ya fue aprobado por unanimidad en Consello de Goberno hace más de un mes. Una vez que las tres universidades den el visto bueno, le tocará a la Xunta de Galicia dar validez al trámite de forma definitiva.

Las demandas de la Facultad

La aprobación del texto por parte de la USC no fue un camino fácil. Para ello, tuvo que convencer a alumnos y profesores de la facultad de Medicina, quienes consideraron el nuevo texto como "opaco" y sin haber tenido en cuenta la opinión de los representantes del edificio médico compostelano. Esto obligó a aplazar la votación en Consello de Goberno, cuando la UDC ya había dado el visto bueno al pacto descentralizador. Menos de un mes después de rechazar la propuesta -y en el que volvieron a ponerse sobre la mesa las ideas de crear otras dos facultades de Medicina en Galicia-, la cúpula de la universidad optó por aceptar la propuesta en una votación que se realizó tras una larga reunión y tras llamamientos al consenso por parte del resto de administraciones.

Para dar luz verde al acuerdo, representantes de la facultad dejaron claras cuáles eran sus demandas en lo que al convenio para la descentralización respecta. Unas demandas que, según el rector, "non están formalizadas como un acordo pero si que son coñecidas" y que se abordarán en las próximas reuniones entre las universidades de A Coruña, Santiago y Vigo y las Consellerías de Sanidade y Educación.

La facultad tenía trece demandas. Entre ellas, figura una memoria de necesidades, tanto de infraestructuras como de personal, así como establecer mecanismos de coordinación en el que las unidades docentes puedan tener un régimen similar "o incluso idéntico" en las tres universidades. También se expone la importancia de garantizar que el estudiantado tenga la oportunidad de superar materias pendientes de cursos anteriores, y, además, que los estudiantes que sigan en las unidades descentralizadas puedan completar sus estudios con materias optativas. Así, se acordará que el alumnado ya matriculado pueda indicar sus preferencias, aunque no se cumplan exactamente los porcentajes referidos en el convenio.

Reticencias

De esta forma, Antonio López también indicó que la Facultad tenía cierta reticencia en que las nuevas plazas docentes que sean precisas para desarrollar la descentralización sean convocadas equitativamente por la USC (50%) y la universidad a la que está vinculado el hospital, UDC o UVigo (50%), "un termo esencial do acordo que non se vai a cambiar", comentó el rector. También en cuestiones del calendario, como que les parecía muy precipitado comenzar a partir del próximo curso, otro de los aspectos que parece que se van a respetar.

"A Facultade entendeu que por aí abríase unha vía e viron que era unha moi boa solución para a nosa titulación", dijo López. Con todo, también destacó que este acuerdo se revisará de forma cuatrimestral, en el que se irá evaluando la propia descentralización. No obstante, siempre que se mantenga la fecha para terminar dicho proceso en el curso 2028-29, se podrá analizar y proponer alguna variación.

Valoraciones

La Universidad de A Coruña celebró la firma de Santiago de "un documento que, como vimos incidindo desde entón, foi moi dialogado, achegando posturas diferentes de xeito que permitise aplicar a descentralización de Medicina aproveitando todos os recursos do sistema sanitario e universitario galego".

No obstante, desde la entidad educativa herculina han querido recalcar que la comisión de seguimiento tiene estipuladas unas funciones, entre las que está la evaluación de la ejecución del convenio, tal y como contempla el propio acuerdo, así como la propuesta de fórmulas organizativas que permitan el desarrollo real de la descentralización y de aspectos como los criterios para la distribución del alumnado en las diferentes unidades docentes. Sin embargo, "non ten establecidas competencias para aplicar modificacións substanciais do texto do convenio, como poderían ser as porcentaxes de profesorado ou a autonomía das unidades docentes, entre outros aspectos", apuntaron desde la UDC.