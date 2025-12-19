Mi cuenta

El Ideal Gallego

A Coruña

La ola de robos sigue ensañándose con Os Mallos

Noela Rey Méndez
19/12/2025 10:44
Robo en una óptica de Os Mallos
La óptica de Os Mallos asaltada durante la pasada noche
Eloy TP (X)
El barrio de Os Mallos sigue sumando locales comerciales afectados por la ola de robos que este mes de diciembre se está ensañando con la zona. Después de unos días de relativa calma, esta madrugada los ladrones han vuelto a actuar, de nuevo en Ángel Senra. 

Tienda robada en Os Mallos

Una ola de robos en locales en Os Mallos deja un rastro de cristales rotos y registradoras arrancadas

El local afectado en la noche de este viernes es el de la óptica OptoCenter, que amaneció con el cristal de su escaparate totalmente destrozado. 

El robo en este establecimiento, situado en la esquina de Ángel Senra con Capitán Juan Varela, se suma a los que viene sufriendo el barrio en las últimas semanas. 

Cristal roto en el Bar 23 de Ángel Senra

Continúa la ola de robos en Os Mallos: irrumpen en un bar

En la noche del domingo al lunes de la pasada semana fueron dos locales con los asaltados en Ángel Senra, una tienda de cigarrillos electrónicos y una imprenta. Ocurrió después de que en la misma calle también sufriesen daños una panadería y una jamonería. Poco después fue el bar 23 el que atacaron los ladrones. 

Coche cristal roto

La Policía detiene in fraganti a una mujer cuando robaba en un coche en Os Mallos

En todos ellos, el ingrediente común fue la rotura del escaparate de cristal con un objeto contundente para poder entrar y llevarse el contenido de la caja registradora. 

Residentes en la zona apuntan a que estos hechos son protagonizados por toxicómanos que frecuentan un punto de venta de droga situado en el barrio, por lo que ya han solicitado más vigilancia policial.

