La ola de robos sigue ensañándose con Os Mallos

La óptica de Os Mallos asaltada durante la pasada noche Eloy TP (X)

El barrio de Os Mallos sigue sumando locales comerciales afectados por la ola de robos que este mes de diciembre se está ensañando con la zona. Después de unos días de relativa calma, esta madrugada los ladrones han vuelto a actuar, de nuevo en Ángel Senra.

El local afectado en la noche de este viernes es el de la óptica OptoCenter, que amaneció con el cristal de su escaparate totalmente destrozado.

El robo en este establecimiento, situado en la esquina de Ángel Senra con Capitán Juan Varela, se suma a los que viene sufriendo el barrio en las últimas semanas.

En la noche del domingo al lunes de la pasada semana fueron dos locales con los asaltados en Ángel Senra, una tienda de cigarrillos electrónicos y una imprenta. Ocurrió después de que en la misma calle también sufriesen daños una panadería y una jamonería. Poco después fue el bar 23 el que atacaron los ladrones.

En todos ellos, el ingrediente común fue la rotura del escaparate de cristal con un objeto contundente para poder entrar y llevarse el contenido de la caja registradora.

Residentes en la zona apuntan a que estos hechos son protagonizados por toxicómanos que frecuentan un punto de venta de droga situado en el barrio, por lo que ya han solicitado más vigilancia policial.