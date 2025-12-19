Mi cuenta

A Coruña

La cuarta jornada de huelga paraliza el bus en A Coruña en la operación salida de Navidad

Ep
19/12/2025 12:04
La cuarta jornada de huelga en el sector del transporte por carretera ha paralizado los autobuses de la provincia de A Coruña en un viernes de operación salida de Navidad.

En declaraciones a Europa Press, el responsable de CIG Transportes, Ernesto López Rei, ha explicado que este viernes se vive un nuevo día de protestas con "tranquilidad" y "con seguimiento mayoritario como los tres días anteriores".

Estos son los autobuses que circularán en A Coruña durante la jornada de huelga del 19 de diciembre

Más información

Los piquetes han impedido que circulen autobuses en las principales estaciones de la provincia y de nuevo cientos de pasajeros se han quedado sin poder sus viajes.

López Rei explica que no hubo ningún avance la convocatoria de mediación del pasado jueves, ya que explica que las patronales "se levantaron y se marcharon" con la "disculpa de alguna incidencia que se produce en todas las huelgas". Denuncia que abocan la negociación a "un callejón sin salida".

El sindicalista de la CIG advierte de que ahora trabajarán en un calendario con UGT y CC.OO. para "endurecer" las protestas, con la posibilidad de "contemplar" que acabe desembocando en "una huelga indefinida".

Los trabajadores demandan mejoras salariales y de conciliación tras cuatro años con el convenio caducado. Reclaman una reducción de tiempo de conducción y limitación de jornadas que consideran abusivas.

