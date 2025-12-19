La Aesia cambia de director: Alberto Gago sustituye a Ignasi Belda

Alberto Gago, nuevo director de la Aesia

A propuesta de la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, el Consejo Rector de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (Aesia) ha acordado el nombramiento de Alberto Gago Fernández como nuevo director general del organismo público encargado de garantizar el uso ético y seguro de la inteligencia artificial en España y que tiene su sede en A Coruña.

El nombramiento de Gago tiene como objetivo, señalan desde el Gobierno, abordar una nueva etapa en la Aesia, para "afianzarla como herramienta para aportar seguridad y confianza a la ciudadanía en el uso de la inteligencia artificial y fomentar el uso responsable de esta tecnología".

La elección de Gago responde a su "profundo conocimiento de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial desde su creación en 2020, donde en esta última etapa ha dirigido la Oficina España Digital 2030 e Internacionalización. En esta unidad ha impulsado destacadas iniciativas como la Estrategia Nacional de Tecnologías Cuánticas o el Sandbox de IA, así como la creación del AI Governance for Humanity Lab de Naciones Unidas en Valencia y la apertura de la Comunidad de IA de Código Abierto. La combinación de experiencia práctica, diplomática y regulatoria a lo largo de su trayectoria lo sitúa en una posición idónea para transformar la Aesia en una herramienta de apoyo a la ciudadanía en esta nueva etapa, además de proyectarla como un referente internacional en supervisión y gobernanza de la inteligencia artificial".

El nuevo director general tomará el relevo a Ignasi Belda, artífice de la puesta en marcha de la Aesia, institución pionera en Europa, desde junio de 2024.

En esta etapa inicial, además de hacerse cargo de la instalación del organismo en su sede de A Coruña -cuya plantilla alcanzará los 55 empleados en el próximo trimestre-, ha participado en el diseño de políticas europeas de IA donde España, con la agencia, ostenta un papel muy proactivo en una veintena de grupos de trabajo de la UE.

Igualmente, la Aesia ha colaborado en este periodo en la creación del primer Sandbox de IA, impulsado desde la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Destaca, asimismo, bajo la dirección de Belda, la puesta en marcha del canal ciudadano, que ha recibido más de medio millar de consultas para el buen uso de inteligencia artificial.

Alberto Gago Alberto Gago cuenta con una formación multidisciplinar en Traducción, Derecho Europeo, Protección de Datos y Relaciones Internacionales, complementada con dominio de inglés y francés. Su trayectoria profesional comenzó en la Comisión Europea, donde trabajó durante ocho años en el diseño de políticas sanitarias —incluida la creación de la EU Health Policy Platform— y en la elaboración del marco europeo de datos, participando en la redacción de la Directiva de Datos Abiertos, el Reglamento de Gobernanza de Datos y el Reglamento de Datos. Asimismo, gestionó el Grupo de Expertos sobre uso de datos para el interés público, consolidando una experiencia técnica y regulatoria en la gobernanza del dato. Posteriormente, durante cuatro años fue asesor de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, donde desempeñó un papel central en la creación de Gaia-X España, el diseño y puesta en marcha del Sandbox regulatorio de IA y el proceso de constitución de la Aesia.

Participó activamente en las negociaciones del Reglamento de IA durante la Presidencia española del Consejo de la UE. En su etapa más reciente, como director de la Oficina España Digital 2030 e Internacionalización, ha sido clave en el impulso y ejecución de la Estrategia Nacional de Tecnologías Cuánticas, la creación del AI Governance for Humanity Lab de las Naciones Unidas en Valencia y en la representación internacional de España en los principales foros globales —Naciones Unidas, OCDE, G20 y Consejo de Europa—, además de promover iniciativas de cooperación con América Latina a través de la SEGIB y la Alianza Digital UE–LAC.