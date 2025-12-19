Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Inés Rey califica de resentidas a las concejalas que la denunciaron por acoso laboral

Abel Peña
Abel Peña
19/12/2025 11:06
Inés Rey, durante la recepción de Navidad en el Palacio Municipal de María Pita
Inés Rey, durante la recepción de Navidad en el Palacio Municipal de María Pita
Quintana
La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, aprovechó una comparecencia pública para negar una vez más las acusaciones de acoso laboral tras la denuncia de dos exconcejalas del PSOE

"Son absolutamente falsas. No hay acoso laboral de ningún tipo", señaló. Rey pintó a las dos denunciantes como dos resentidas por haber sido despojadas de sus cargos y criticó que usaran un canal de denuncias anónimas internas del PSOE tan públicamente. 

El PP pide al BNG que deje de apoyar al Gobierno local de A Coruña tras la denuncia de acoso laboral contra la alcaldesa

"A una la aparté hace más de cinco años y otra no repitió. Mientras estuvieron aquí no tuvieron nada que decir", aseguró. "Es una desgracia. Hay personas así en el ámbito privado y en el público. Lo único que buscan es su propio interés. Quiero manifestar mi absoluta repulsa por la utilización de un canal pensado para denunciar casos de acoso sexual, personas que no pueden defenderse, para ajustes de cuentas, de resentimiento, de peleas orgánicas. Meda mucha vergüenza frente a la ciudadanía ¡Es todo tan burdo!", dijo una enfadada Inés Rey. 

Dos exconcejalas socialistas denuncian a la alcaldesa de A Coruña por acoso laboral

Rey considera que pretenden "descentrarla" de su trabajo como alcaldesa: "Tengo el apoyo de la ciudadanía y espero revalidarlo en 2027 y no prestar atención a esta gentuza. Yo todos los días entró a trabajar con una sonrisa y no me escondo. Duermo tranquila y miro a los ojos a mis compañeros sin ningún problema".

