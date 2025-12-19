La Fábrica de Tabacos, en una imagen de 1975 ARCHIVO

Hace 25 años la polémica por el cierre de la antigua Fábrica de Tabacos seguía protagonizando la información local de El Ideal Gallego, con la corporación municipal cerrando filas a favor de los trabajadores a través de una moción conjunta. Hace 50 años, el periodo navideño se apoderaba de unas betanceiras que pudieron acudir a un local del Ayuntamiento para asistir a unos cursos de decoración del hogar. Hace 75, la derrota del Deportivo contra el Murcia en la Condomina sorprendía a los coruñeses, acostumbrados a que el equipo ganase en aquella temporada. Hace un siglo, un vecino de la ciudad ingresó en prisión por un intento de estafa a una conciudadana de Eirís, a cuya hija ofreció un empleo haciéndose pasar por otra persona.

Hace 25 años | El Ayuntamiento defiende la Fábrica de Tabacos

El Ayuntamiento cierra filas en torno a los trabajadores de Tabacalera. La corporación municipal se opondrá a la desaparición de la factoría coruñesa a través de una moción conjunta que será aprobada en el pleno del próximo 27 de diciembre. El gobierno local y el BNG –que ayer presentaron en pleno sendas mociones de apoyo a las cigarreras– retiraron sus propuestas del orden del día para redactar un único texto en defensa de las cigarreras. Los tres portavoces municipales –Losada, Erias y Tello– serán los encargados de reflejar sobre el papel el “sentir unánime de todos los coruñeses”, indicó Francisco Vázquez. El grupo de gobierno reiteró que no cambiará la calificación industrial de los terrenos sobre los que se asienta una fábrica para la que Altadis ya ha firmado la sentencia de muerte. El grupo de gobierno y los miembros de la oposición defenderán a las cigarreras a través de su repulsa al cierre anunciado de la histórica factoría.

Viernes, 19 de diciembre de 1950 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | Derrota del Deportivo en la Condomina por 2-0

Existía gran expectación entre la afición murciana, con relación al partido que se había de jugar entre el Deportivo y el Murcia en la Condomina. De una parte, porque el equipo visitante está realizando una brillante campaña y había curiosidad por ver desenvolverse a su delantera, de la que tanto se había hablado, en el césped de la Condomina; de otra, porque dada la situación del Murcia en la tabla, todos los partidos que juegue en casa tendrán en lo sucesivo el carácter de decisivos. Un gol en cada tiempo marcó el Murcia, siendo logrado el segundo de penalty. Los blanquiazules realizaron un juego vistoso, científico y medido, pero poco práctico, y la mayor tenacidad del Murcia le arrebató la victoria. Por el Deportivo destacaron Acuña, Ponte, Franco, Moll y Tino. Por el Murcia, Martí con un par de intervenciones difíciles, Juanete y la tripleta central.

Viernes, 19 de diciembre de 1975 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | Cursos sobre decoración navideña en Betanzos

En los locales del Ayuntamiento (antiguo Hospital de San Antonio), sito en la Plaza García Hermanos y organizados por la Sección Femenina del Movimiento, se llevarán a cabo a partir de hoy, 19 de diciembre de 1975, y por espacio de tres días, unos cursos de asesoramiento y ambientación sobre decoración del hogar en la Navidad. Igualmente, en una de dichas jornadas, habrá una charla religiosa sobre la liturgia navideña. A dichos cursos, que darán comienzo diariamente a partir de las siete y media de la tarde, podrán asistir cuantas señoras o señoritas lo deseen. Por otra parte, un convecino de la localidad betanceira, don José Díaz Germade, ha sido uno de los agraciados con la ceste de Navidad sorteada en los salones del “Hotel Finisterre” en el transcurso del acto de la hermandad que tuvo lugar el pasado sábado por la Hermandad Provincial de Donantes de Sangre de la Seguridad Social en La Coruña.

Sábado, 19 de diciembre de 1925 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | Ingresa en prisión por un intento de estafa

Ingresó ayer, 18 de diciembre de 1925, en la Cárcel, José Pérez Araujo, cocinero, vecino del lugar de Vista Alegre, por intento de estafa de 400 pesetas a Juana Mallo Vázquez, domiciliada en Eirís. Dicho sujeto ofreció emplear a una hija de Juana llamada Estrella Baldomir y a una sobrina que se llama Otilia Precedo, fingiéndose el José para ello amigo de un tal Luis Méndez Conde, gerente imaginario de la fábrica de cerillas de La Coruña. La denuncia la presentó al enterarse de la pretendida estafa, el gerente de dicho Establecimiento, don Gabriel Arambillet. Fue puesto a disposición del Juzgado correspondiente. Ayer también falleció el señor Ramón Rivadulla Gómez. Era el finado hombre bondadoso, simpático y afectuoso, y por tan estimables cualidades, todos le apreciaban y le mostraban su gran cariño. Su muerte fue muy sentida y causó penosísima impresión.