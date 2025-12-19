Escuchando Elefantes, tras su actuación en la calle en A Coruña: "Siempre pensamos que no va a pararse a vernos nadie"

Escuchando Elefantes', durante su actuación de este viernes Quintana

No hay conexión más cercana de un artista con el público que una actuación en la calle. Precisamente por ello, a pesar de ser un grupo ya consolidado y acostumbrado a tocar en escenarios de cierto renombre, Escuchando Elefantes sorprendió en la tarde de viernes con una inesperada actuación en la calle Compostela, en pleno centro de A Coruña. Poco antes de las seis de la tarde, Silvia Rábade y Carlos Tajes montaron sus instrumentos y equipo sobre el asfalto y empezaron a repasar su repertorio, para sorpresa de los viandantes.

A las ocho, un par de horas después y justo al acabar de recoger los instrumentos, los dos miembros de la banda herculina se mostraban satisfechos con la experiencia. "Seguimos tocando en la calle por respeto a nuestros inicios. En realidad, nunca lo hemos dejado", explica Carlos. "Sí, es que la calle nunca fue nuestra base, sino un complemento a los conciertos o a los festivales. Cada vez nos cuesta más por motivos de agenda, pero siempre que podemos, lo hacemos", apunta Silvia. "Y además, queremos mucho a la calle", remacha entre risas Carlos.

La actuación de este viernes, como todas las de 'Escuchando elefantes' en la calle, no estaba anunciada. "Nunca avisamos. Es parte de la gracia. Es cierto que ahora hay más gente que nos conoce, pero mucha otra que no, y siempre hay personas que nos descubren. Además, en Coruña siempre puede aparecer alguien conocido. Hoy nos ha visto actuar hasta mi sobrina", relata Silvia. "Sí, sí, pero ella no sabía que tocábamos. Pasaba por allí de casualidad", aclara Carlos.

Como cualquier banda callejera que se precie, Escuchando Elefantes realizó su actuación dejando delante del improvisado escenario la funda de la guitarra abierta. "Lo hacemos por dejar ahí nuestra promoción, pósters o cosas por el estilo. Al principio no poníamos nada, pero la gente a vece se enfadaba porque quería darnos alguna moneda, aunque ese no es nuestro objetivo", explican. "Nosotros nos tomamos estas actuaciones como un concierto más. Al final, es una simbiosis entre nosotros y las personas que nos están viendo, ya sea porque se han parado en la calle o porque han pagado una entrada", añaden.

En el improvisado concierto de este viernes, la cantidad de público fue de menos a más a lo largo de las dos horas de actuación. "Siempre suele suceder así. Siempre pensamos que no va a pararse a vernos nadie. Luego, se empieza a parar alguien, casi siempre con timidez. Y al final, a medida que hay más gente, se van uniendo más personas. Para nosotros es una gran experiencia y nos lo pasamos muy bien en todo momento. Disfrutamos de todo, también de esos momentos del principio en los que hay menos gente, porque también tienen mucho encanto", reconocen Silvia y Carlos, todavía con el concierto recién finalizado. Ahora, les toca descansar y empezar a planear su siguiente actuación callejera, que será, al igual que la de este viernes, sin previo aviso.