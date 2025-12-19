Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

El Puerto de A Coruña amplía las concesiones de Correa Kessler y Pérez Torres

Roque González Nogueira toma posesión de su cargo como consejero de la Autoridad Portuaria, propuesto por la Consellería do Mar

Iván Aguiar
19/12/2025 13:56
Instalaciones de Pérez Torres en el Puerto Exterior de Langosteira
Germán Barreiros
El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de A Coruña ha aprobado este viernes las prórrogas de las concesiones de Correa Kessler en el muelle de A Palloza y de Pérez Torres en el Puerto Exterior de Langosteira.

La empresa José Luis Correa Kessler S.L., que está asentada en el puerto desde 1963, había solicitado una prórroga de la concesión que tiene en A Palloza, en el edificio de la antigua lonja de la Solana, para la elaboración de pescado y marisco. El Puerto coruñés señala que le otorga “una ampliación de la concesión por seis años”, prorrogables hasta diez.

La directora de la refinería, Natalia Barreiro, y el presidente del Puerto de A Coruña, Martín Fernández Prado, se encargaron de rubricar el acuerdo ante representantes como el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano; la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y el de Arteixo, Carlos Calvelo; o el presidente de Repsol, Antonio Brufau

Los desafíos del Puerto de A Coruña: "El problema más importante es nuestra enorme deuda"

Por su parte, Pérez Torres había solicitado una ampliación del plazo por 15 años para la concesión que tiene en el Puerto Exterior para el movimiento de graneles sólidos y mercancía general. Según afirma la Autoridad Portuaria, una vez examinada la documentación, y a la vista de las inversiones relevantes que realizó la empresa en sus instalaciones en Langosteira, el Consejo aprobó “la ampliación del plazo, tal como está previsto en la Ley de Puertos”. Por tanto, vencerá en 2064.

Muelle

Además, Fernández Prado informó de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) las bases reguladoras para la concesión de ayudas a proyectos de inversión para la adaptación de los puertos de interés general, destinada al despliegue de la eólica marina y otras renovables marinas en España, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea.

Fernando Díaz posa en los muelles de A Coruña

Fernando Díaz, el gruista enganchado al puerto de A Coruña: “Es mi empresa, estaba muy contento”

El presidente portuario indicó que la Autoridad Portuaria de A Coruña optará a estos fondos europeos, que son necesarios para conformar un centro de fabricación de componentes de eólica marina en la explanada sur del Puerto Exterior.

“Se considera que la dársena de Punta Langosteira está muy bien posicionada para ser receptora de estos fondos, por sus óptimas características en cuanto a calados, superficie terrestre disponible y lámina de agua abrigada, y sobre todo porque el Puerto está tramitando importantes proyectos de empresas que han solicitado instalarse en Langosteira para habilitar centros industriales de construcción y ensamblaje de eólica offshore”, destaca la Autoridad portuaria.

En la sesión de hoy tomó posesión de su cargo como consejero de la Autoridad Portuaria Roque González Nogueira, propuesto por la Consellería do Mar como representante del sector empresarial.

