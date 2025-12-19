El PP pide al BNG que deje de apoyar al Gobierno local de A Coruña tras la denuncia de acoso laboral contra la alcaldesa

Miguel Lorenzo, portavoz del PP A.P

El portavoz del PP en A Coruña, Miguel Lorenzo, afeó el comportamiento de la alcaldesa, Inés Rey, denunciada por acoso laboral por dos antiguas concejalas socialistas: "No hay otra salida, tienen que dimir. No hay alternativa ni medias tintas". Lorenzo recordó que estos hechos, ocurridos en 2020 y 2022 eran un "secreto a voces".

El líder de la oposición señaló que Rey firmó un manifiesto contra el acoso en el PSOE la semana pasada y que fue el "cinismo" lo que motivó la denuncia de Esther Fontán, exedil de Medio Ambiente, y de Eva Martínez Acón. "Yo le pido al BNG que deje de apoyar a un Gobierno local, marcado por el acoso", señaló. Estas denuncias se hicieron por un canal interno del PSOE, pero no en el juzgado.

"Esto ya había sido denunciado en pleno y había salido en los medios de comunicación", recuerda Lorenzo.

No hay lo que olvidar que estas denuncias también afectan a José Manuel Lage, teniente de alcaldesa y portavoz del Gobierno local.

Lorenzo calificó las denuncias de "hechos gravísimos": "Insultos, malos modos, trato vejatorio y un estado de tensión permanente que comparaban con una tortura". Recordó que Fontán fue la máxima valedora de Inés Rey para la Alcaldía: "En su día ya denunciaron y su partido miró para otro lado".

También declaró que si Rey y Lage no dimiten, debería ser José Ramón Gómez Besteiro, secretario general PsdeG quien les pida la renuncia, "igual que hizo con el alcalde de Barbadás".