El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

El cuartel de Atocha abre su Belén con más de 300 piezas hechas con material reciclado

Redacción
19/12/2025 12:25
Belén de la Grande Obra de Atocha
Belén de la Grande Obra de Atocha
Patricia G. Fraga
El próximo sábado, 20 de diciembre, se abre al público el tradicional Belén navideño que desde hace diecinueve años se exhibe en el Acuartelamiento Atocha de la capital herculina y desde hace catorce puede ser visitado por el público en general. 

El Belén totalmente artesanal está compuesto por más de 300 piezas y ha sido elaborado por el teniente músico Alejo Sanchís Mompó, responsable de su diseño, fabricación y montaje. Su originalidad reside en que está confeccionado, en su totalidad, con materiales de reciclado.

Las escenas mostradas intentan plasmar, con gran realismo, la vida cotidiana en tierras de Jerusalén hace dos mil años

Esta Navidad abrirá al público y podrá ser visitado del 20 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026, ambos inclusive, en horario de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00 horas. El acceso al citado Acuartelamiento será por la puerta de Ingenieros (Plaza de las Atochas). 

El acceso será libre hasta completar aforo.

