El café de especialidad de A Coruña, a un paso de estar entre los 100 mejores del mundo

Café de especialidad Pixabay

El café de especialidad está de moda y en las calles coruñesas se nota. Las cafeterías 'gourmet' se han instalado casi sin que los vecinos se diesen cuenta. Donde antes se pedía 'un café', ahora también se habla de origen, variedad, tueste y notas. El barista pesa el café al gramo, controla la temperatura del agua y sirve la taza como si fuera un producto de lujo.

En realidad, ese lujo viene también relacionado al precio que tienen, que es bastante superior al de las cafeterías tradicionales de barrio, aunque estas últimas, debido a la inflación, también hayan tenido que elevar sus tarifas.

A Coruña no se ha quedado atrás y ha ido incrementando su oferta en cafés de especialidad, haciendo que se convierta en una ciudad que ha entrado en un concurso que elige a las 100 mejores cafeterías del mundo, elaborada por @theworlds100bestcoffeeshops.

Doña Bárbara, Waco Coffee, Onda Cafe Foundation y Astro Café San Andrés se han metido de lleno en las votaciones y, desde sus cuentas de redes, animan a sus seguidores a votarlos para entrar en esa prestigiosa lista.

Votar es muy sencillo, hay que entrar en la web theworlds100bestcoffeeshops.com, elegir 'Europa' y luego seleccionar al favorito.