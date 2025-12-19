Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

El BNG de A Coruña destaca el avance en los presupuestos: el pleno volverá a tener el control de los ajustes

Abel Peña
Abel Peña
19/12/2025 12:01
Francisco Jorquera
Francisco Jorquera
A.P.
El portavoz del BNG en A Coruña, Francisco Jorquera, señaló sobre la negociación presupuestaria que existe un principio para recuperar los presupuestos participativos, una de las novedades introducidas por la Marea Atlántica, y también en el cambio de las bases de ejecución presupuestaria, que volverán a pasar al control del pleno. 

La alcaldesa, Inés Rey, y el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, en el último pleno

Jorquera recordó que para su partido es una prioridad regularizar los servicios que se prestan en precario y la atención a las infraestructuras.

Anunció que la negociación avanza "na boa direción" y que su prioridad es conseguir unos buenos presupuestos antes que aprobarlos antes de fin de año: "O que estamos negociando é que A Coruña teña os orzamentos que precisa".

Acoso laboral

Sobre las acusaciones de acoso laboral contra la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, Francisco Jorquera recordó que no se trata de acoso sexual y ni siquiera laboral, sino de "broncas e malos modos". Pero señaló que, de ser certo, son "feitos lamentábeis" y que el PSOE e Inés Rey harían bien en investigarlo. En todo caso, ya había salido a la luz sin que las implicadas lo reconociesen. "Isto ten que ver cunha guerra interna no PSOE", certificó.

