Cuenta atrás para Navidad en los mercados de A Coruña: sin vieira fresca, precios disparados e inquietud

Marisco en un puesto de la plaza de Lugo Carlota Blanco

Los mercados municipales reciben esta semana a clientes con diferentes objetivos: congelar el producto a buen precio antes de que registre la subida típica de las fiestas, o bien encargar para recoger a última hora sin saber cuánto costará. La plaza de Lugo ya vivió este viernes una jornada festiva, donde el ambiente navideño inundaba a consumidores y placeros. Por supuesto, con el pescado y marisco como protagonistas, y los vendedores avisan: el precio ya está disparado a cuatro días de Nochebuena.

“Está todo al alza. Hay mucha escasez de almeja y de vieira. Es más, no va a haber vieira fresca por culpa de la toxina, por lo que no se deja pescar y habrá que tirar de congelada”, comenta Óscar Martínez, de la Pescadería Nortemar, en la plaza de Lugo.

Entre los incrementos de precio más destacados se encuentra el camarón y el santiaguiño, dos de los mariscos más preciados en estas fechas. Los primeros ya alcanzan los 200 euros el kilo, y los segundos, 250. Martínez, además, sostiene que “la centolla ya está a cincuenta euros el kilo, y acabará en 65 para las fiestas”. El percebe llegó a venderse a 300 euros el kilo esta semana, “una locura”, añade.

En lo relativo a los pescados, los más demandados, como son el rape, la lubina o el besugo, ya han comenzado su particular carrera hacia los valores navideños. “Los rapes, muy demandados, están subiendo mogollón”, explica el placero de Pescadería Nortemar. Así, el kilo cuesta 30 euros. “La lubina ya está a cincuenta euros el kilo, y el besugo, a ochenta. Todo lo de escama y horno se está disparando”, relata. La situación, no obstante, es de incertidumbre: “Está siendo un año difícil y la semana que viene, con temporal y olas de cinco metros, a ver qué nos encontramos”, advierte Martínez.

Semana de transición

En la misma plaza de abastos, Víctor Conde, de Pescados Víctor, destaca que la subida del rape es de “tres euros”, pero el pargo, por ejemplo, está más barato de lo habitual: “Normalmente va a 32 euros y está a 29”. El lenguado, por su parte, está a 33 euros el kilo, y la meiga, a 16. “También hay alfóndiga muy barata, pero sobre todo mucha variedad”, expresa. La gente, dice Conde, “de momento no tiene mucho apuro, pero tampoco poco. Digamos que ha sido una semana de transición en la que tampoco ha habido mucho pescado en lonja, aunque el que ha habido, ha estado bien de precio”.

Además del clásico vaivén de precios del marisco, hay otro producto que este año saldrá más caro: la ternera. “Desde enero, el canal –el cuerpo entero del animal– subió casi tres euros, y esto con hueso. A la hora de subir cada pieza desde entonces, se ve reflejado en un precio de cuatro o cinco euros mayor que hace un año, pese a tratar de contener la subida”, explican desde Carnicería Félix, en el mercado de Elviña. “Es lo que más se demanda por estas fechas. Así que, dependiendo de la pieza, el kilo sale esos cuatro o cinco euros más caro”, concluye.