El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Coruña The Style Outlets despide 2025 con seis días de ofertas en las Santa’s Weekends

Redacción
19/12/2025 12:31
Coruña The Style Outlets despedirá el 2025 con las Santa’s Weekends: seis días de ofertas para las compras de Navidad.

Durante los días 19,20, 21, 26, 27 y 28 de diciembre se celebrará esta promoción para poder disfrutar de los descuentos en los regalos de estas fechas en marcas como Adidas, Desigual, Dockers, Home&Cook y muchas más, en las que los clientes se llevarán un regalo por cada compra hasta agotar existencias y según las condiciones de cada tienda.

La Navidad llega a Coruña Style Outlets

Programación de Navidad en Coruña The Style Outlets

Además, los sábados 20 y 27 de diciembre el centro ampliará su horario una hora más, cerrando a las 22.00 horas y facilitando así las compras tanto planificadas como de última hora.

Los sábados y domingos hasta el 5 de enero, de 12.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, habrá talleres de Navidad para los más pequeños con manualidades y diversión.

Además, del 27 al 30 de diciembre y del 2 al 5 de enero a las 18.00 horas -excepto el 5 de enero, que será a las 12.30 horas– serán los días mágicos, con espectáculos de magia para toda la familia.

