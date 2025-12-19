Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Artesanía y cultura se dan la mano en el octavo Feirón Sen Patrón de A Coruña

El mercadillo estará en el Circo de Artesanos hasta el martes 23

Jorge Riveiro
Jorge Riveiro
19/12/2025 20:16
Varias personas pasean por el Feirón Sen Patrón
Varias personas pasean por el Feirón Sen Patrón
Quintana
El Circo de Artesanos acoge desde esta tarde la octava edición del Feirón Sen Patrón, una cita ya clásica del calendario coruñés que aúna artesanía y cultura para ofrecer a la ciudad un plan navideño lleno de maravillas. La feria estará en el local de San Andrés hasta el martes 23, en horario de 11.00 a 14.00 por la mañana y de 17.00 a 21.00 por las tardes. 

Como indica Sol Rivas, organizadora del evento, este año participan hasta 24 proyectos en el Feirón. "Hai desde centros decorativos a roupa feita e deseñada a man, serigrafía, esculturas de barro, cerámica, fotografía, xoias feitas con percebes, pomadas e remedios, cosméticos, monecos...", resume. La idea, explica, es "ensinar á xente o que facemos, os nosos proxectos, e que tamén poidan mercar aquí agasallos algo máis orixinais dos que igual atopan nos centros industriais". "Pero tamén é unha opción para vir e estar aquí a gusto coas crianzas e pasalo ben", dice: "Intentamos crear un lugar de encontro aberto a propostas".

Así, participan en el evento colaboradores como Anton López Bazarra, Eduardo Canalejo, Espora Coruña, El Taller muy secreto artesanía, CandoChoveeFaiSol, Imprime 3D, Alkimiastresherbas, Estudo Aldea, Latexo Arte y Sangre de muérdago, entre otros muchos. Hay, incluso, un puesto de cerveza artesana, a cargo de Alé Alé Cervexa Artesana, para animar el espíritu a los presentes. 

Programación

Además de pasear y comprar en los puestos, los asistentes podrán deleitarse con algunas actividades culturales programadas para los días que dura el Feirón. Así, este a las 12.00 habrá un taller de kokedamas con Espora Coruña. El mismo día, a las 19.30, Sophie Simonds dará un concierto.

Ya el domingo 21, a las 13.00 horas, Planète Sauvage dará su propio concierto, mientras que a las 18.00 se llevará a cabo el taller 'Bícame. Estampas para a lembranza das cantareiras galegas' con @ilumina.artee. Otro concierto pondrá final a la jornada dominical con DJ Carmen a las 19.00 horas.

El lunes 22, a las 17.30 horas, habrá un taller artesanal de Navidad con Bieiteira. Finalmente, el Martes 23 a las 19.00 horas se celebrará una sesión de cierre con DJ Teresa da Praia.

