A Radio Conta homenajeará a los inmigrantes en su edición de 2025

Presentación de A Radio Conta Javier Alborés

La XIII edición de A Radio Conta, que el día 27 se celebrará en la Fundación Barrié, rendirá homenaje al programa radiofónico en gallego más longevo, Sempre en Galicia. Lo emite Radio Oriental, desde Montevideo (Uruguay), desde hace 75 años. A través de este homenaje, A radio conta también rendirá tributo al fenómeno de la inmigración.

Además, lo recaudado se entregará a la ONG Accem, que trabaja con personas en riesgo de exclusión social, muchos de ellos inmigrantes.

La buena onda se propaga con la XII edición de ‘A radio conta’ Más información

El programa solidario que une a todas las radios de A Coruña en una única emisión común, tendrá lugar este 27 de diciembre a partir de las 17.00 horas, cuando el dial herculino sumará las voces de todas sus emisoras para crear un programa único.

Entre los invitados que tendrá el programa estarán Xosé Touriñán, David Perdomo, Xurxo Souto, José Manuel Cancela, Luis Iglesia, Xan Leira, Mónica rebolo, Henrique Rabuñal, Ana Romaní, Santigo Fernández, Leti da Taberna, Iván Fernández Amil, Óscar Blanco e Igor Pérez. El programa hará un homenaje a Sito Sedes de la mano de Los Satélites y también contará con su tradicional radioteatro, dirigido por Óscar Cruz. No faltarán tampoco al programa los representantes institucionales, con la alcaldesa, Inés Rey, y los líderes del PP y el BNG en A Coruña, Miguel Lorenzo y Francisco Jorquera, a la cabeza.