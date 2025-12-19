Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

A Radio Conta homenajeará a los inmigrantes en su edición de 2025

Abel Peña
Abel Peña
19/12/2025 11:30
Presentación de A Radio Conta
Presentación de A Radio Conta
Javier Alborés
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina

La XIII edición de A Radio Conta, que el día 27 se celebrará en la Fundación Barrié, rendirá homenaje al programa radiofónico en gallego más longevo, Sempre en Galicia. Lo emite Radio Oriental, desde Montevideo (Uruguay), desde hace 75 años. A través de este homenaje, A radio conta también rendirá tributo al fenómeno de la inmigración.

Además, lo recaudado se entregará a la ONG Accem, que trabaja con personas en riesgo de exclusión social, muchos de ellos inmigrantes. 

La buena onda se propaga con la XII edición de ‘A radio conta’

Más información

El programa solidario que une a todas las radios de A Coruña en una única emisión común, tendrá lugar este 27 de diciembre a partir de las 17.00 horas, cuando el dial herculino sumará las voces de todas sus emisoras para crear un programa único. 

Entre los invitados que tendrá el programa estarán Xosé Touriñán, David Perdomo, Xurxo Souto, José Manuel Cancela, Luis Iglesia, Xan Leira, Mónica rebolo, Henrique Rabuñal, Ana Romaní, Santigo Fernández, Leti da Taberna, Iván Fernández Amil, Óscar Blanco e Igor Pérez. El programa hará un homenaje a Sito Sedes de la mano de Los Satélites y también contará con su tradicional radioteatro, dirigido por Óscar Cruz. No faltarán tampoco al programa los representantes institucionales, con la alcaldesa, Inés Rey, y los líderes del PP y el BNG en A Coruña, Miguel Lorenzo y Francisco Jorquera, a la cabeza.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Trabajadores de Mercadona en un supermercado

Mercadona concede una semana más de vacaciones y una gratificación extraordinaria a 110.000 empleados
Redacción
Café de especialidad

El café de especialidad de A Coruña, a un paso de estar entre los 100 mejores del mundo
Andrea Gestal
Entrega del premio

LinkedScholar gana el primer premio que la Cámara de A Coruña otorga a proyectos tecnológicos
Iván Aguiar
El ideal gallego

La Xunta reitera que el Vales Villamarín de Betanzos "conta coa dotación de docentes que precisa"
Lucía Tenreiro