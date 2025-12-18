Xuxán acoge el primer edificio de A Coruña de piezas prefabricadas

Operarios instalando paneles prefabricados ayer Patricia G. Fraga

Xuxán se ha convertido desde hace años en el epicentro de la construcción de A Coruña, pero también es un centro de innovación: Ayer se procedió a levantar la primera fachada de la ciudad construida por piezas prefabricadas en la parcela Z13. La operación parecía sencilla. Una grúa levantaba planchas de acero que luego se soldaban a la estructura de vigas. No hacían falta andamios ni muros de ladrillo y hormigón para que todo quedara perfectamente aislado y diáfano. Este es, según la Xunta, el futuro de la construcción.

En un momento en el que el sector se enfrenta a una fuerte presión por la necesidad de vivienda nueva y a la falta de mano de obra especializada, la solución podría venir, como tan a menudo lo hace, de la técnica. Construir las planchas de metal a nivel industrial y montarlas requiere la mitad de tiempo que levantar un muro corriente.

El Gobierno autonómico tiene 400 proyectos de este tipo en marcha por toda Galicia, pero la mayoría se encuentran en Vigo, este de Xuxán es el único que existe en A Coruña.

Al menos, de momento. Las futuras viviendas promovidas por la Administración autonómica, en las que se encuentran muchas de las 4.310 planeadas en Monte Mero, podrían levantarse de esta manera que es, a un mismo tiempo, barata, eficiente e incluso ecológica.

No es la primera vez que se instalan elementos prefabricados en A Coruña. En la mente de todos los coruñeses se encuentran los dos pisos extra que se dispusieron en un edificio de Cuatro Caminos en julio del año pasado. Pero estos eran módulos. Lo de la Z13 son piezas sueltas que se juntan en el lugar de construcción. “Se hace de forma estándar en una fábrica, pero lo montas aquí”, explica Santiago Sánchez, uno de los arquitectos implicados en el proyecto.

CIFRAS 7,7 millones de euros es el presupuesto de la obra, que cuenta con una aportación de fondos europeos de casi dos millones de euros 2 meses se tardará en construir la fachada del nuevo edificio Z13 cuando, mediante el método tradicional de hormigón, serían cuatro

Estos paneles se habían usado anteriormente en naves industriales, pero los proyectistas se dieron cuenta de sus posibilidades en las viviendas. “Cada panel lo montas en diez minutos. Empezamos hoy y esperamos que esté montado a mediados de febrero y, normalmente te llevaría cuatro meses”, explica.

Cristóbal Crespo, responsable del proyecto, explica que se planteó con el objetivo del ahorro energético. “Nos dimos cuenta de que estamos en un momento complicado de la construcción y que, cuanto más hiciéramos en taller, mejor”. Por supuesto, la cimentación tiene que hacerse con el tradicional hormigón, pero a partir de la planta baja todo se cubre de metal. “Atornillada, muy ligera, metálica, que se monta. Es de una eficacia enorme”. A esto se añaden doce centímetros de espuma que funcionan como un extraordinario aislante.

Tampoco es convencional su sistema de calefacción. “No lleva radiadores, porque ese sistema requiere un mantenimiento muy grande y costoso. Lo que hacemos es aprovechar la ventilación normativa que elimina la condensación para instalar un recuperador de calor, para retener el 90%. La eficiencia energética es máxima”, explica el arquitecto. Junto con unos paneles fotovoltaicos, que reduce el gasto en agua caliente, el Z13 es una prodigio de eficacia. “Se filtrará el aire. No entrará la polución de Alfonso Molina”, apunta Sánchez.

La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, que visitó la obra en compañía de la delegada de la Xunta, Belén do Campo, explicó que se está tratando de promocionar este método a través de la Fundación Galicia Constrúe, que es el clúster de la construcción en la comunidad. La cuestión es si la industria está preparada para atender la demanda de piezas prefabricadas que supondría el cambio de modelo. Allegue explicó que se está tratando de redactar un “mapa de capacidades produtivas” para saber si es posible convertir este método revolucionario en estándar.

Demandantes

Allegue anunció ayer que estas ultramodernas viviendas serán sorteadas el 16 de enero. Ya se está iniciando el proceso de selección de adjudicatarios de entre los inscritos en el registro de demandantes. Allegue destacó que un 40% se reservará para menores de 36 años.

La conselleira aprovechó para destacar el compromiso de la Xunta con la ciudadanía, donde ya están en marcha 104 viviendas de promoción pública en Xuxán, 99 en los suelos cedidos por el Ayuntamiento en Los Rosales, Rei Abdullah y Pedro Fernández, a los que hay que añadir siete que del programa Rexurbe de rehabilitación en viejos inmuebles en ruinas de San Andrés y Santa María. No son edificios futuristas, pero su localización es inmejorable. 