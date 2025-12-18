Una recepción en María Pita con poco espíritu navideño

Brindis de los concejales de BNG y PSOE EC

Tradicionalmente, la recepción navideña en María Pita es un momento de encuentro, de confraternización y de buenos deseos. Es una de esas ocasiones en las que el palacio municipal se llena de representantes de la sociedad coruñesa para escuchar el discurso de la alcaldesa, los villancicos de la agrupación musical invitada y, por supuesto, brindar por las fiestas y por el año que llega en breve. Sin embargo, el ambiente hoy en los salones era un poco diferente al de otras navidades.

El discurso hablaba de logros como la caída de diversos muros, empezando por el del Observatorio y acabando por los de la vivienda, la peatonalización de San Andrés, el proyecto para los Cantones o Coruña Marítima y el anuncio del nombre propuesto para la intermodal, María Casares aunque algunos echaron de menos referencias al Mundial de Fútbol.

Hasta que se deslizaron críticas a “o insulto e a ameaza, a falsidade buscada e o bulo” como herramientas de trabajo “normalizadas na vida pública”. La alcaldesa añadió que el fin no justifica los medios “e menos aínda cando o fin non é máis que unha meta persoal”, en una referencia directa a Miguel Lorenzo, portavoz del PP, que escuchaba con gesto serio desde su asiento.

La tensión entre Rey y Lorenzo, –quienes protagonizaron un tenso pleno hace una semana que terminó con la regidora afirmando que llevaría al juzgado al líder de la oposición por acusarla de acosar a tres funcionarias– se hizo muy patente en ese momento.

Más de 450 invitados

La música de la Jingle Jazz Band ayudó a suavizar un poco un ambiente que, para un espectador avezado, estaba enrarecido. Los 450 invitados al acto pasaron a los salones a disfrutar del pincho y a saludar a quienes no ven más que de año en año, aprovechar para ampliar la agenda de contactos y, de paso, hacer algún negocio o buscar algún proyecto en común.

BNG y PSOE protagonizaron la foto del tradicional brindis navideño, al que no se sumó el Partido Popular; pero esto tampoco es algo nuevo. Sin embargo, algunas caras serias empezaron a tener explicación cuando saltó la noticia de que había una denuncia por acoso laboral contra Inés Rey, motivo por el que se produjo el último encontronazo hace ocho días con Miguel Lorenzo.

Al salir, los presentes se llevaron a casa un pack más generoso que el de otros años, ya que además del calendario de 2026, el Ayuntamiento incluyó entradas para museos y una bola solidaria para el árbol. Sin embargo, el espíritu navideño, que reinaba entre los invitados, la gran mayoría ajenos a la tormenta que descargaba a su alrededor, no estuvo demasiado presente hoy en María Pita.