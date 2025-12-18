Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Una recepción en María Pita con poco espíritu navideño

El quién es quién de la vida coruñesa se dio cita hoy en María Pita para asistir al discurso tradicional de estas fechas de la alcaldesa.  

Doda Vázquez
Doda Vázquez
18/12/2025 23:23
Brindis de los concejales de BNG y PSOE
Brindis de los concejales de BNG y PSOE
EC
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

Tradicionalmente, la recepción navideña en María Pita es un momento de encuentro, de confraternización y de buenos deseos. Es una de esas ocasiones en las que el palacio municipal se llena de representantes de la sociedad coruñesa para escuchar el discurso de la alcaldesa, los villancicos de la agrupación musical invitada y, por supuesto, brindar por las fiestas y por el año que llega en breve. Sin embargo, el ambiente hoy en los salones era un poco diferente al de otras navidades.

El discurso hablaba de logros como la caída de diversos muros, empezando por el del Observatorio y acabando por los de la vivienda, la peatonalización de San Andrés, el proyecto para los Cantones o Coruña Marítima y el anuncio del nombre propuesto para la intermodal, María Casares aunque algunos echaron de menos referencias al Mundial de Fútbol.

Galería

Las imágenes de la recepción navideña en María Pita

Recepción navideña en el AyuntamientoVer más imágenes

Hasta que se deslizaron críticas a “o insulto e a ameaza, a falsidade buscada e o bulo” como herramientas de trabajo “normalizadas na vida pública”. La alcaldesa añadió que el fin no justifica los medios “e menos aínda cando o fin non é máis que unha meta persoal”, en una referencia directa a Miguel Lorenzo, portavoz del PP, que escuchaba con gesto serio desde su asiento.

La tensión entre Rey y Lorenzo, –quienes protagonizaron un tenso pleno hace una semana que terminó con la regidora afirmando que llevaría al juzgado al líder de la oposición por acusarla de acosar a tres funcionarias– se hizo muy patente en ese momento.

Inés Rey y Miguel Lorenzo, en un pleno |

Lorenzo, tras la denuncia de Inés Rey: “No voy a mover ni una coma”

Más información

Más de 450 invitados

La música de la Jingle Jazz Band ayudó a suavizar un poco un ambiente que, para un espectador avezado, estaba enrarecido. Los 450 invitados al acto pasaron a los salones a disfrutar del pincho y a saludar a quienes no ven más que de año en año, aprovechar para ampliar la agenda de contactos y, de paso, hacer algún negocio o buscar algún proyecto en común.

BNG y PSOE protagonizaron la foto del tradicional brindis navideño, al que no se sumó el Partido Popular; pero esto tampoco es algo nuevo. Sin embargo, algunas caras serias empezaron a tener explicación cuando saltó la noticia de que había una denuncia por acoso laboral contra Inés Rey, motivo por el que se produjo el último encontronazo hace ocho días con Miguel Lorenzo.

Al salir, los presentes se llevaron a casa un pack más generoso que el de otros años, ya que además del calendario de 2026, el Ayuntamiento incluyó entradas para museos y una bola solidaria para el árbol. Sin embargo, el espíritu navideño, que reinaba entre los invitados, la gran mayoría ajenos a la tormenta que descargaba a su alrededor, no estuvo demasiado presente hoy  en María Pita.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El ministro Bustinduy y la reina, este jueves, en los Premios Estrategia Naos

Consumo limitará la oferta de alimentos ultraprocesados en todos los centros públicos
Agencias
Unha sanitaria vacina a unha persoa maior o pasado 29 de novembro

A Consellería de Sanidade apunta a unha “tendencia decrecente” da gripe en Galicia
EP
El Líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, camino de un acto el pasado día 2 de diciembre en Madrid

La jueza que investiga la gestión de la dana fija para el 9 de enero la declaración de Feijóo como testigo
EFE
El actor y director Eduardo Casanova, en la presentación de su miniserie ‘Silencio’

El actor Eduardo Casanova anuncia que tiene VIH
EFE