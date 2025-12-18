Un incendio eléctrico deja sin luz tres naves de Pocomaco

Los bomberos de A Coruña intervienen en un incendio eléctrico en Pocomaco

Pasadas las doce y media de la mañana de este jueves se declaró un incendio en un cuadro de contadores en una nave del polígono de Pocomaco.

La caja comenzó a humear y se escucharon varios "petardazos", según explicaron los testigos.

El origen del fuego fue un cuadro de contadores que suministra electricidad a tres naves.

La vigilancia del polígono empleó un extintor y poco después acudieron los bomberos, que también emplearon otros dos extintores de CO2 para sofocar el fuego.

La energía ha sido cortada a la espera de que arreglen el cuadro los técnicos de Elecnor.