El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

¿Se pasará este sábado Richard Gere por María Pita?

La plaza acogerá una representación teatral del proyecto ComunitArte

Óscar Ulla
Óscar Ulla
18/12/2025 20:12
Representación de la obra en Arteixo
Representación de la obra en Arteixo
Javier Alborés
El proyecto ComunitArte, que busca poner en comunicación a varias comunidades a través de las artes escénicas, desplegará este sábado una representación teatral a lo grande, e inclusiva, en la plaza de María Pita.

Este sábado, a las 17.30 horas, desplegarán la obra ‘Armouse o Belén’, un espectáculo que, explican, contará “con máis de 40 intérpretes con e sen discapacidades”, después de tres meses realizando talleres en Arteixo, Sada y A Coruña. Precisamente, este jueves en Arteixo se llevó a cabo una representación a menor escala de esta creación.

No solo interpretarán la pieza al aire libre, en la plaza, sino que, además, grabaremos un documental de todo el proceso que dirigirá Ledi Bellón.

La obra

La obra aborda el rodaje de un anuncio con temática gallega que cuenta con un invitado de renombre: Richard Gere.

Todo tipo de personajes y figurantes rodarán las mejores escenas “sen poder imaxinar o belén que se vai formar”, explican desde la organización, que aseguran que es “un espectáculo no que non faltará a risa e a crítica e no que o espectador dubide sempre sobre quen son os verdadeiros intérpretes”.

Además, colaborarán varios grupos de música en directo, con gaiteiros y un “espectáculo moi berlanguiano”.

El proyecto

El proyecto de ComunitArte es una alternativa multifacética que acoge formación, encuentros, exhibiciones escénicas, investigación y la realización de una pieza documental de toda la experiencia.

Este sábado, 20 de diciembre, será el turno de la representación en María Pita, pero este jueves se desplegó en Arteixo y, hace una semana, en la localidad de Sada.

