Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Planes de Navidad en A Coruña y su área: ¿qué hacer hoy, 18 de diciembre?

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
18/12/2025 05:48
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

El Ágora acoge este jueves la gala benéfica 'Ecos de Esperanza', dentro del programa de Navidad de A Coruña. Será a las 19.00 horas. 

Guía completa de la Navidad en A Coruña

Más información

A las 19.30 en los soportales de María Pita actuará la Coral Polifónica Follas Novas y a las 20.30, Canticorum. 

Dentro del Palacio Municipal de María Pita estará también el belén municipal, abierto de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. 

Belén municipal

Belén municipal de A Coruña

Más información

El Palacio de la Ópera contará con Chicago Mass Choir, un grupo conocido mundialmente como gran embajador del gospel. El concierto, a partir de las 20.30 horas, servirá para presentar 'Sweet Home Chicago'. 

Grandes del Gospel

Chicago Mass Choir en el Palacio de la Ópera

Más información

El muelle de Batería acoge la pista de hielo de A Coruña, que este jueves abre de 16.45 a 21.30 horas. 

Pista de hielo en A Coruña

Pista de hielo en A Coruña

Más información

El centro comercial Marineda City mantiene su mercadillo de Navidad en la plaza exterior y, en la plaza Emilia Pardo Bazán, el árbol de los deseos de 17.00 a 21.00 horas, donde se podrá dejar un mensaje para donar un euro a la Asociación Meniños. Los que participen entrarán en el sorteo de tarjetas regalo por 25, 50 y 100 euros. 

marineda city

Programación completa de Navidad en Marineda City

Más información

Por el centro comercial Los Rosales se volverá a pasar Papá Noel, que estará en la planta baja a las 17.30 horas. 

Encendido de Navidad en el Centro Comercial Los Rosales

Programación de Navidad 2025 en Los Rosales

Más información

En el centro se puede disfrutar del pop up navideño de Zara, que cuenta con una mágica oficina postal en la que varios trenes y cientos de cartas se mueven por raíles y donde también hay cuentacuentos y chocolate con churros. 

Así es por dentro la tienda pop up navideña de Zara en A Coruña

Pop Up navideño en Zara

Más información

Oleiros cuenta con una pista de hielo instalada en Perillo, en la polideportiva de la II República. Su horario este jueves es de 16.45 a 21.30 horas. En la plaza Esther Pita de Santa Cruz están las atracciones de Navidad, con camas elásticas, tiovivo y hasta un viaje virtual con Papá Noel. Estará abierta por la tarde, 16.45 a 21.30 horas. 

Atracciones infantiles y actividades de Navidad en Oleiros

Más información

El programa Papeques de Carral ofrece en la Biblioteca la actuación de Trinketrike Teatro con 'Familias diversas' a partir de las 18.00 horas. 

Papeques en Carral

Más información

El Paseo Fluvial de Arteixo cuenta con su Mercado de Navidad, abierto de 17.00 a 21.00 horas.

Mercado de Navidad, Papá Noel y Cartero Real en Arteixo

Más información
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara