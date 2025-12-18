Planes de Navidad en A Coruña y su área: ¿qué hacer hoy, 18 de diciembre?

El Ágora acoge este jueves la gala benéfica 'Ecos de Esperanza', dentro del programa de Navidad de A Coruña. Será a las 19.00 horas.

Guía completa de la Navidad en A Coruña Más información

A las 19.30 en los soportales de María Pita actuará la Coral Polifónica Follas Novas y a las 20.30, Canticorum.

Dentro del Palacio Municipal de María Pita estará también el belén municipal, abierto de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Belén municipal de A Coruña Más información

El Palacio de la Ópera contará con Chicago Mass Choir, un grupo conocido mundialmente como gran embajador del gospel. El concierto, a partir de las 20.30 horas, servirá para presentar 'Sweet Home Chicago'.

Chicago Mass Choir en el Palacio de la Ópera Más información

El muelle de Batería acoge la pista de hielo de A Coruña, que este jueves abre de 16.45 a 21.30 horas.

Pista de hielo en A Coruña Más información

El centro comercial Marineda City mantiene su mercadillo de Navidad en la plaza exterior y, en la plaza Emilia Pardo Bazán, el árbol de los deseos de 17.00 a 21.00 horas, donde se podrá dejar un mensaje para donar un euro a la Asociación Meniños. Los que participen entrarán en el sorteo de tarjetas regalo por 25, 50 y 100 euros.

Programación completa de Navidad en Marineda City Más información

Por el centro comercial Los Rosales se volverá a pasar Papá Noel, que estará en la planta baja a las 17.30 horas.

Programación de Navidad 2025 en Los Rosales Más información

En el centro se puede disfrutar del pop up navideño de Zara, que cuenta con una mágica oficina postal en la que varios trenes y cientos de cartas se mueven por raíles y donde también hay cuentacuentos y chocolate con churros.

Pop Up navideño en Zara Más información

Oleiros cuenta con una pista de hielo instalada en Perillo, en la polideportiva de la II República. Su horario este jueves es de 16.45 a 21.30 horas. En la plaza Esther Pita de Santa Cruz están las atracciones de Navidad, con camas elásticas, tiovivo y hasta un viaje virtual con Papá Noel. Estará abierta por la tarde, 16.45 a 21.30 horas.

Atracciones infantiles y actividades de Navidad en Oleiros Más información

El programa Papeques de Carral ofrece en la Biblioteca la actuación de Trinketrike Teatro con 'Familias diversas' a partir de las 18.00 horas.

Papeques en Carral Más información

El Paseo Fluvial de Arteixo cuenta con su Mercado de Navidad, abierto de 17.00 a 21.00 horas.