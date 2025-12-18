Planes de Navidad en A Coruña y su área: ¿qué hacer hoy, 18 de diciembre?
El Ágora acoge este jueves la gala benéfica 'Ecos de Esperanza', dentro del programa de Navidad de A Coruña. Será a las 19.00 horas.
A las 19.30 en los soportales de María Pita actuará la Coral Polifónica Follas Novas y a las 20.30, Canticorum.
Dentro del Palacio Municipal de María Pita estará también el belén municipal, abierto de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.
El Palacio de la Ópera contará con Chicago Mass Choir, un grupo conocido mundialmente como gran embajador del gospel. El concierto, a partir de las 20.30 horas, servirá para presentar 'Sweet Home Chicago'.
El muelle de Batería acoge la pista de hielo de A Coruña, que este jueves abre de 16.45 a 21.30 horas.
El centro comercial Marineda City mantiene su mercadillo de Navidad en la plaza exterior y, en la plaza Emilia Pardo Bazán, el árbol de los deseos de 17.00 a 21.00 horas, donde se podrá dejar un mensaje para donar un euro a la Asociación Meniños. Los que participen entrarán en el sorteo de tarjetas regalo por 25, 50 y 100 euros.
Por el centro comercial Los Rosales se volverá a pasar Papá Noel, que estará en la planta baja a las 17.30 horas.
En el centro se puede disfrutar del pop up navideño de Zara, que cuenta con una mágica oficina postal en la que varios trenes y cientos de cartas se mueven por raíles y donde también hay cuentacuentos y chocolate con churros.
Oleiros cuenta con una pista de hielo instalada en Perillo, en la polideportiva de la II República. Su horario este jueves es de 16.45 a 21.30 horas. En la plaza Esther Pita de Santa Cruz están las atracciones de Navidad, con camas elásticas, tiovivo y hasta un viaje virtual con Papá Noel. Estará abierta por la tarde, 16.45 a 21.30 horas.
El programa Papeques de Carral ofrece en la Biblioteca la actuación de Trinketrike Teatro con 'Familias diversas' a partir de las 18.00 horas.
El Paseo Fluvial de Arteixo cuenta con su Mercado de Navidad, abierto de 17.00 a 21.00 horas.