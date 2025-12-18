Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Piden ayuda para encontrar a una canaria blanca en A Coruña

Fue vista por última vez en los jardines de Méndez Núñez el 14 de diciembre

Andrea Gestal
Andrea Gestal
18/12/2025 13:07
La canaria blanca se perdió en la zona de la plaza de Pontevedra
La canaria blanca se perdió en la zona de la plaza de Pontevedra
A Coruña ha amanecido, a la altura del metrosidero de los Cantones, con una llamada desesperada de ayuda poco habitual: la búsqueda de una canaria blanca que fue vista por última vez en los jardines de Méndez Núñez.

Una vecina de la ciudad, llamada Elis, ha puesto un cartel, de su puño y letra, donde se puede leer lo siguiente: "¡AYUDA! Se ha perdido una canaria blanca. Por favor, si alguien la ve, contácteme: 603511784". 

Cartel
Cartel
Archivo El Ideal Gallego

La propia Elis asegura que es grande, "como un gorrión", totalmente blanca y "muy valiente".

Se fue volando por la ventana en la zona de la plaza de Pontevedra y pese a que la dueña asegura que vuela muy bien, tiene miedo de que con este frío "esté helada, con hambre y muy débil". 

Es capaz de colarse en cualquier casa por la ventana, por curiosidad o para refugiarse de la lluvia, apunta Elis, que vio al ave por última vez el 14 de diciembre en los jardines de Méndez Núñez, tras seguirla Elis por la ciudad durante cuatro horas.

Para poder reconocerla mejor, añade que lleva dos anillitas, una roja y otra dorada, en las patas. Asegura que canta y, aunque no es una mascota que se pose en el dedo, no tiene miedo de la gente. 

