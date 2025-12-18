Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Pesar en la OSG por la muerte de Enrique Rojas, gerente entre 1992 y 2000

Durante su estancia al frente de la Sinfónica, impulsó la creación de la Orquesta Joven

Óscar Ulla
Óscar Ulla
18/12/2025 14:27
Concierto OSG Ana María Patiño
La Orquesta Sinfónica de Galicia
Cedida
La Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) recibió hoy la triste noticia del fallecimiento de Enrique Rojas Guillén, quien fuera gerente de la orquesta entre 1992 y el año 2000.

"Enrique entendía la música como un trabajo profundamente humano", aseguran desde la OSG, que le han dedicado un cariñoso post en sus redes sociales.

"Para él, la gestión no tenía sentido sin escucha, sin diálogo y sin una implicación real con quienes hacen posible la música cada día", añaden.

Rojas dejó la gerencia en mayo de 2000, cuando obtuvo la plaza para ponerse al frente del auditorio de Tenerife. En el momento de su marcha, en una entrevista con El Ideal Gallego, preguntado por cuál era su mayor orgullo de su tiempo al frente de la Sinfónica, no dudaba: "De estos ocho años destacaría la creación de la Joven Orquesta, los grupos de cámara, el coro y el nuevo coro infantil". Y de cara al futuro, apelaba a mantener el nivel para que la OSG "siga siendo un referente europeo".

